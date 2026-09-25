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Τασούλας: Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία
Πολιτική
19:30 - 25 Σεπ 2026

Τασούλας: Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημασία της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και τον ρόλο των ξένων αρχαιολογικών σχολών στην ανάδειξη και μελέτη του ελληνικού πολιτισμού, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μιλώντας στη Βρετανική Σχολή Αθηνών.

Αναφερόμενος ειδικότερα στα Γλυπτά του Παρθενώνα, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι η επανένωσή τους θα αποτελούσε «μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία».

Όπως σημείωσε, εάν γίνει δεκτό ότι ο Παρθενώνας αποτελεί «τον φάρο του Ευρωπαϊκού πνεύματος και της Δυτικής σκέψης», τότε δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτό να παραμένει επ' αόριστον χωρίς τα Γλυπτά του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε, μάλιστα, το κοινό να αναλογιστεί «το μεγαλείο της πραγματικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα», επισημαίνοντας τη σημασία που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη.

Η συμβολή των ξένων Αρχαιολογικών Σχολών

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η συμβολή των ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και στη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή τους στην ανασύνθεση της μνήμης της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθώς και στην ανάδειξη της κλασικής κληρονομιάς ως οικουμενικού ιδεώδους και στοιχείου διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Όπως υπογράμμισε, ωστόσο, η δημιουργία και η εξέλιξη των ξένων Αρχαιολογικών Σχολών δεν συνδέεται μόνο με την αναζήτηση των ευρωπαϊκών ριζών στην κλασική αρχαιότητα. Αποτελεί, παράλληλα, αποτέλεσμα της επιστημονικής προσπάθειας για την οργάνωση της αρχαιολογίας ως επιστημονικού κλάδου, με συγκεκριμένη μεθοδολογία, τεκμηρίωση και διεθνή συνεργασία.

Από τη συλλογή στην επιστημονική συνεργασία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στην εξέλιξη της αρχαιολογίας μέσα στον χρόνο. Όπως σημείωσε, κατά τον 19ο αιώνα η αρχαιολογία ήταν συχνά συνδεδεμένη με τη συλλογή, την εξαγωγή και την ιδιοποίηση αρχαιοτήτων.

Κατά τον 20ό και τον 21ο αιώνα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής αντίληψης για την αρχαιολογική έρευνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τα ευρήματα ανήκουν στον τόπο τους, η έρευνα πρέπει να γίνεται με διαφάνεια, και τα πορίσματά της να διαμοιράζονται, καθώς η τεκμηρίωση είναι πράξη ευθύνης».

Κιβωτοί γνώσης και εμπειρίας

Ο κ. Τασούλας σημείωσε ότι μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι ξένες Αρχαιολογικές Σχολές πολλαπλασιάστηκαν, φτάνοντας σήμερα τις 19.

Τις χαρακτήρισε «κιβωτούς γνώσης και εμπειρίας», υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν έναν θεσμό που «ξεκίνησε από τον φιλελληνισμό, ωρίμασε μέσα από την επιστήμη και σήμερα λειτουργεί ως παγκόσμια κοινότητα μνήμης και γνώσης».

Παράλληλα, επισήμανε τη διαχρονική συμβολή τους στην αναζωογόνηση της ελληνικής ταυτότητας και του πολιτισμού.

«Οι ξένες Αρχαιολογικές Σχολές έχουν συμβάλλει καταλυτικά στην αναζωογόνηση της ταυτότητας και του πολιτισμού μας - και συνεχίζουν να το πράττουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «έχουμε σήμερα στο χέρι μας όλα τα υλικά για τη δημιουργία του μέλλοντος».

Οι σπόροι του μέλλοντος βρίσκονται μέσα στη μνήμη του χτες

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης και αξιοποίησης της ιστορικής μνήμης για το μέλλον.

«Οι σπόροι του μέλλοντος βρίσκονται μέσα στη μνήμη του χτες», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις ξένες Αρχαιολογικές Σχολές ως «γέφυρες ανάμεσα στην ελληνική αρχαιότητα και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα».

Όπως ανέφερε, οι γέφυρες αυτές αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν, με την πάροδο του χρόνου, την ηθική της επιστήμης και τον τρόπο με τον οποίο η διεθνής επιστημονική κοινότητα προσεγγίζει την πολιτιστική κληρονομιά.

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