Νέα Υόρκη: Με αυγά υποδέχθηκαν τον Ράμα - «Υστερικές κότες» η απάντηση του Αλβανού πρωθυπουργού

Διαμαρτυρία με αυγά σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη κατά του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κατά την παρουσία του στην αμερικανική μεγαλούπολη, με τον ίδιο να απαντά στους επικριτές του σε ιδιαίτερα οξύ ύφος.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, Αλβανοί διαδηλωτές πέταξαν αυγά προς την κατεύθυνση του Ράμα λίγο πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός σχολίασε το περιστατικό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι οι αντιδράσεις των επικριτών του δεν πρόκειται να ανακόψουν την προσπάθειά του να οδηγήσει την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

? Breaking - PM Edi Rama confronted by Albanian protesters in NYC while attending the UN General Assembly! One of the protesters threw eggs at him, while others shouted "Mafioso, thief, and criminal!" Albanians seem determined to see him gone. ??? https://t.co/L9plUxlnFy pic.twitter.com/ROe1fP9QiT — Tirana Report (@Tirana_Report) September 25, 2026

«Θα πάω τη σημαία μας στην κορυφή της Ενωμένης Ευρώπης»

Στην ανάρτησή του, ο Ράμα υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς και της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης.

«Θα πάω τη σημαία μας στην κορυφή της Ενωμένης Ευρώπης», έγραψε χαρακτηριστικά, απαντώντας στους διαδηλωτές και στους πολιτικούς και μιντιακούς επικριτές του.

Παράλληλα, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «υστερικές κότες» και σχολιάζοντας ότι «κακαρίζουν» και πετούν αυγά εναντίον του.

Ο Ράμα υποστήριξε ότι η Αλβανία έχει πλέον διαφορετική εικόνα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της διαφθοράς και απέδωσε τις αλλαγές αυτές στην πορεία των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνησή του.

Η απάντηση στους επικριτές του

«Σε όσους τυλίγονται με την εθνική σημαία και φωνασκούν στους δρόμους σαν υστερικές κότες, έχω να πω μόνο το εξής: αυτή τη σημαία την έχω υψώσει πιο ψηλά από ποτέ στα μάτια του κόσμου», ανέφερε ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην προσπάθεια ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ, υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις με «λάσπη, αυγά και σάλια» δεν πρόκειται να τον αποτρέψουν από τον στόχο του.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αλλαγές στο θεσμικό σύστημα της χώρας, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του αλβανικού κράτους υπάρχει ένα σύστημα που, όπως ανέφερε, «αποδεικνύει ότι έχει την ικανότητα να αυτοκαθαρίζεται».

Ο ίδιος συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την προσπάθεια μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης και υποστήριξε ότι πρόκειται για αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνησή του.

«Η Αλβανία δεν είναι πια η ίδια χώρα»

Ο Ράμα αναφέρθηκε εκτενώς και στις επικρίσεις που δέχεται για τη διαφθορά, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή Αλβανία διαφέρει από τη χώρα του παρελθόντος.

«Σε μια χώρα που είναι βυθισμένη στον βάλτο της διαφθοράς δεν υπάρχει ούτε μετωπική μάχη ούτε απτά αποτελέσματα κατά της διαφθοράς», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει αλλάξει την πορεία της Δικαιοσύνης προς την κατεύθυνση της ισότητας όλων απέναντι στον νόμο.

«Σήμερα η Αλβανία δεν είναι πια αυτή η χώρα», πρόσθεσε, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με την αυξανόμενη, όπως είπε, εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσπάθεια της Αλβανίας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Νέα επίθεση στους επικριτές

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ράμα επανήλθε στους χαρακτηρισμούς κατά των διαδηλωτών και των πολιτικών και μιντιακών επικριτών του.

«Οι υστερικές κότες της χώρας μας κακαρίζουν και πετούν αυγά για λογαριασμό των φωνακλάδων πετεινών του πολιτικού και μιντιακού παζαριού», ανέφερε, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να τον σταματήσουν μέσω συνεχών αναφορών στη διαφθορά.