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Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν
Εμπορεύματα
13:35 - 25 Σεπ 2026

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις την Παρασκευή (25/9), καθώς οι αγορές σταθμίζουν το ενδεχόμενο εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έναντι των ανησυχιών ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων των μαχητών Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να διαταράξει την προσφορά από τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα της Μέσης Ανατολής.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν 1,28% στα 105,27 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) καταγράφουν μείωση 2,01% στα 92,71 δολαρια ανά βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent καταγράφει μέχρι στιγμής άνοδο 2,2%, ενώ το WTI υποχωρεί 6,8%.

Όσον αφορά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές στη Νέα Υόρκη διερευνούν μια σταδιακή οδό εξόδου από τον πόλεμο, η οποία περιλαμβάνει το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και την αντίστοιχη άρση του οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν από την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες και μίλησαν αυτή την εβδομάδα.

Την Πέμπτη (24/9), ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι εναπόκειται στις ΗΠΑ να αποφασίσουν πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν.

«Σε αυτό το σημείο, ούτε το Ιράν ούτε οι ΗΠΑ έχουν συμφέρον από έναν πιο έντονο και λιγότερο ελεγχόμενο πόλεμο», ανέφερε σε σημείωμά του ο Έρικ Μάιερσον της SEB Research. «Οι επόμενες ημέρες θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο καμπής στον πόλεμο στο Ιράν».

Επισημαίνεται ότι από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει περιοριστεί.

«Οι διπλωματικές ελπίδες ουσιαστικά βοηθούν τις τιμές του πετρελαίου να αντέξουν τα τελευταία στρατιωτικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή, με το αργό να διαπραγματεύεται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα παρά τις επιθέσεις», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, οι τιμές του πετρελαίου άγγιξαν υψηλό μίας εβδομάδας, με αμφότερα τα συμβόλαια να καταγράφουν άνοδο έως και 5%.

Η διεύρυνση της απόκλισης των τιμών μεταξύ των δύο συμβολαίων και η σημασία της

Επισημαίνεται επίσης ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών του Brent και του WTI έχει διευρυνθεί στα 12,59 δολάρια το βαρέλι, το μεγαλύτερο επίπεδο από το Μάιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται ότι οι φόβοι για ενδεχόμενη απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την απόκλιση των τιμών, δεδομένου ότι οι δύο δείκτες αναφοράς συνήθως κινούνται παράλληλα, παρότι το αμερικανικό συμβόλαιο διαπραγματεύεται συνήθως με έκπτωση.

«Η διεύρυνση της διαφοράς Brent-WTI αντανακλά μια ολοένα μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των κινδύνων για την παγκόσμια προσφορά και των θεμελιωδών δεδομένων της αμερικανικής αγοράς», δήλωσε η Σουγκάντχα Σατσντέβα, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών SS WealthStreet, με έδρα το Νέο Δελχί.

Το Brent ενσωματώνει σημαντικό γεωπολιτικό premium κινδύνου, καθώς οι προμήθειες από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν περιορισμένες, ενώ η υψηλότερη παραγωγή και τα αυξημένα αποθέματα στις ΗΠΑ διατηρούν το WTI σε σημαντική έκπτωση έναντι του Brent, ανέφερε η Σατσντέβα.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε έξι βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης, αποτρέποντας επιθέσεις στη νότια επαρχία Ταΐφ και στην περιοχή Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό στην Υεμένη.

Η Σαουδική Αραβία αυξάνει τις ποσότητες αργού που διοχετεύει μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος καταλήγει στον εξαγωγικό κόμβο Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, αν και οι φορτώσεις αργού σε δεξαμενόπλοια δεν έχουν ακόμη επαναληφθεί, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, δορυφορικές εικόνες και στοιχεία για τη ναυτιλία.

Αισθητή αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο - Άνοδος στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου αποκλιμακώνονται σημαντικά το μεσημέρι της Παρασκευής σημειώνοντας πτώση 4,21% στα 71,94 δολάρια η ουγγιά.

Παράλληλα, ο χρυσός κερδίζει 1,03% στα 4,341.75 δολάρια η ουγγιά, ενώ κέρδη καταγράφει και το ασήμι κατά 1,48% στα 65,27 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,04% στα 6,7868 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά την αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί 0,18% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1398 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη πτώση σημειώνει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,20% με την ισοτιμία στα 1,3248 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8603 λίρα προς ευρώ.

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