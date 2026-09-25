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Δούκας: «Απίστευτη καταστροφή» στην Πλάκα - Ολονύχτια επιχείρηση για τους 6 αγνοούμενους
Ειδήσεις
21:59 - 25 Σεπ 2026

Δούκας: «Απίστευτη καταστροφή» στην Πλάκα - Ολονύχτια επιχείρηση για τους 6 αγνοούμενους

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί. Στο σημείο βρέθηκαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία της επιχείρησης.

Ο κ. Δούκας δήλωσε ότι έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες εντοπισμού τους θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

«Συνεχίζονται οι εργασίες, είναι εδώ όλα τα μηχανήματα, θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια. Ήρθε και ο υπουργός. Είναι εδώ η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, είναι όλα τα συνεργεία του δήμου εδώ», ανέφερε.

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Σταματούν οι εργασίες για να ακούσουν τυχόν σημάδια ζωής

Οι συνθήκες στην επιχείρηση παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς τα συνεργεία προχωρούν με μεγάλη προσοχή στην απομάκρυνση των συντριμμιών.

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Αθηναίων, οι εργασίες διακόπτονται κατά διαστήματα, ώστε να επικρατήσει απόλυτη ησυχία και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιοσδήποτε ήχος κάτω από τα ερείπια.

«Συνδράμουμε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει. Είναι ώρες αγωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους έξι αγνοούμενους», σημείωσε.

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«Τρομακτική και πρωτοφανής» η έκρηξη

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη ορισμένα πρώτα στοιχεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε την έκρηξη «τρομακτική» και «πρωτοφανή» ως προς την ισχύ της, σημειώνοντας ότι οι ζημιές στο μπροστινό τμήμα του κτιρίου είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, και αυτό της «εκτεταμένης διαρροής». Ωστόσο, τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μεγάλες ζημιές και στα γειτονικά κτίρια

Το ωστικό κύμα προκάλεσε σημαντικές ζημιές και στα γύρω κτίρια, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιούν ελέγχους για την ασφάλεια των κατασκευών.

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι τα δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και εξετάζεται εάν μπορούν να παραμείνουν όρθια ή εάν θα απαιτηθεί η κατεδάφισή τους.

Παράλληλα, προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε δύο ή τρία κτίρια απέναντι από το σημείο της έκρηξης.

«Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει κι αυτά να κατεδαφιστούν. Επίσης τα απέναντι δύο τρία κτίρια είναι επίσης σε δύσκολη κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μια απίστευτη καταστροφή»

Περιγράφοντας το μέγεθος των ζημιών, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι οι συνέπειες της έκρηξης δεν περιορίζονται στο κτίριο όπου σημειώθηκε.

«Η ζημιά είναι σε όλο τον δρόμο και στον πίσω δρόμο και το ωστικό κύμα έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή», δήλωσε.

Η επιχείρηση των πυροσβεστικών και διασωστικών συνεργείων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με την αναζήτηση των έξι αγνοουμένων να παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 23:00
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