Ιράν προς ΗΠΑ: Καμία παραχώρηση για τα πυρηνικά – Οι όροι της Τεχεράνης για το Ορμούζ

Νέο μήνυμα προς την Ουάσινγκτον στέλνει η Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι δεν προτίθεται να κάνει παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος, ενώ συνδέει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με την εκπλήρωση συγκεκριμένων όρων που έχει θέσει προς τις ΗΠΑ.

Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν εξετάζει το ενδεχόμενο υποχώρησης ως αντάλλαγμα για την αποδοχή από την Ουάσινγκτον του σχεδίου ειρήνευσης που παραδόθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι όροι της Τεχεράνης για το Ορμούζ

Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου ικανοποιηθούν όλοι οι όροι που έχει θέσει η ιρανική πλευρά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την Τεχεράνη, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, το «ξεπάγωμα» ιρανικών κεφαλαίων, η άρση των κυρώσεων που αφορούν το ιρανικό πετρέλαιο, καθώς και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Με τον τρόπο αυτό, η ιρανική πλευρά συνδέει άμεσα την επαναλειτουργία του Ορμούζ με την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την άρση των οικονομικών και ναυτικών περιορισμών που έχει θέσει η Ουάσινγκτον.

Η πρόταση της Τεχεράνης και το μήνυμα Τραμπ

Η πρόταση του Ιράν κατατέθηκε μία ημέρα μετά τις δημόσιες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε θέσει ως βασικό δίλημμα είτε την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη είτε την κλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για διπλωματική διέξοδο παραμένουν σε εξέλιξη, με το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Νέο μέτωπο γύρω από το Μπαμπ αλ Μαντέμπ

Την ίδια ώρα, η ένταση στην ευρύτερη περιοχή αποκτά και νέα διάσταση, καθώς έχει ανοίξει ένα ακόμη πολεμικό μέτωπο μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο έλεγχος του Στενού Μπαμπ αλ Μαντέμπ, ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις εμπορικές μεταφορές.