Ευρωαγορές: Τέλος στο σερί των 3 πτωτικών εβδομάδων – Στο επίκεντρο το Ορμούζ

Ανοδικά κινήθηκαν την Παρασκευή 25/9 οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Σε εβδομαδιαία βάση, πάντως, το πρόσημο ήταν θετικό για τις ευρωπαϊκές μετοχές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να διακόπτει ένα σερί τριών διαδοχικών πτωτικών εβδομάδων.

Κέρδη για τον Stoxx 600

Ο Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,35%, στις 638,66 μονάδες, με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο να προσφέρει σημαντική στήριξη, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση της UBS.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο δείκτης κατέγραψε κέρδη σχεδόν 1%, ανακτώντας μέρος των απωλειών των προηγούμενων τριών εβδομάδων, κατά τις οποίες είχε υποχωρήσει συνολικά περίπου 3%.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,51%, στις 25.396,22 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε οριακά κατά 0,04%, στις 8.077,80 μονάδες, καθώς πιέστηκαν κυρίως οι μετοχές του κλάδου ειδών πολυτελείας.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,14%, στις 10.695,25 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε άνοδο 0,63%, στις 51.866,93 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύθηκε κατά 0,65%, στις 19.700,10 μονάδες.

Στο επίκεντρο το πετρέλαιο και το Ορμούζ

Καθοριστικό ρόλο στη σημερινή εικόνα των αγορών διαδραμάτισε η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στις ενδείξεις ότι ενδέχεται να υπάρξει περιθώριο για σταδιακή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, παρά τις νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που επικαλούνται οι συνομιλίες, εξετάζεται μια σταδιακή διαδικασία αποκλιμάκωσης, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, σε συνδυασμό με την άρση των αμερικανικών οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ότι η Τεχεράνη έχει μεταφέρει μέσω διαμεσολαβητών προς τις ΗΠΑ πρόταση για επταήμερη διαδικασία, με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμογή της πρότασης συνδέεται με την εκπλήρωση από την Ουάσινγκτον των όρων που είχαν συμφωνηθεί στο προηγούμενο μνημόνιο συναντίληψης της 17ης Ιουνίου. Το Ιράν, όπως ανέφερε, αναμένει ακόμη την αμερικανική απάντηση.

Υποχώρηση στις τιμές του αργού

Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, χωρίς ωστόσο να απομακρύνουν το Brent από το επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Η τιμή του Brent για τα συμβόλαια Νοεμβρίου υποχώρησε στα 106,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε στα 94,04 δολάρια.

Η αγορά εξακολουθεί, πάντως, να αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με επιφυλακτικότητα, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ρευστή.

«Παρότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι ενδεχομένως εισέρχεται σε μια θετική φάση διαλόγου και συμφωνίας, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, καθώς έχουμε βρεθεί ξανά σε παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν», σχολίασε η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην Capital.com.

Ανάσα και στα ομόλογα

Η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας προσέφερε παράλληλα κάποια ανακούφιση στις αγορές ομολόγων, μετά τις έντονες πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Η άνοδος του πετρελαίου είχε ενισχύσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, οδηγώντας υψηλότερα τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων και ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για διατήρηση μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.

Την Παρασκευή, οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα. Ενδεικτικά, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund διαμορφώθηκε στην περιοχή του 3,58%-3,60%, μετά το υψηλό 3,61% της προηγούμενης ημέρας, επίπεδο που ήταν το υψηλότερο από το 2009.

Παρά τη σημερινή αποκλιμάκωση, οι αποδόσεις παραμένουν σε πολυετή υψηλά επίπεδα, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να αποτιμούν το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων της ΕΚΤ σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ ενισχύονται οι προσδοκίες για δεύτερη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης οδεύουν, σύμφωνα με την εικόνα της αγοράς, προς την έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου, γεγονός που καταδεικνύει ότι η πίεση στην αγορά χρέους παραμένει, παρά τη μικρή ανάσα της Παρασκευής.