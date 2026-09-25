ΕΕ: Αποδεσμεύονται €6,6 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης για την Ουκρανία

Σε συμφωνία για τους όρους αποδέσμευσης συνολικά 6,6 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης (European Peace Facility) για τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας κατέληξαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, επιβεβαιώνοντας ότι τα κράτη μέλη συμφώνησαν στο πλαίσιο για τη διάθεση των συγκεκριμένων κονδυλίων.

Πώς κατανέμονται τα €6,6 δισ.

Από το συνολικό ποσό, 900 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αποστολή στρατιωτικής υποστήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Επιπλέον, 1 δισ. ευρώ θα διατεθεί για νέες κοινές προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την Κάγια Κάλας.

Τα υπόλοιπα 4,7 δισ. ευρώ προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση των κρατών μελών για στρατιωτική βοήθεια που έχουν ήδη παράσχει. Ορισμένες χώρες έχουν ήδη δηλώσει ότι σκοπεύουν να διοχετεύσουν το ποσό που τους αναλογεί εκ νέου στην Ουκρανία.

Η συμφωνία αφορά κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης, μέσω του οποίου τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν στρατιωτική βοήθεια προς χώρες εκτός ΕΕ και, παράλληλα, μπορούν να αποζημιώνονται για στρατιωτικό υλικό που έχουν διαθέσει.