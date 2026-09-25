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«Προφητεία» Μπιλ Γκέιτς για «ένα δισεκατομμύριο θανάτους» από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ειδήσεις
18:59 - 25 Σεπ 2026

«Προφητεία» Μπιλ Γκέιτς για «ένα δισεκατομμύριο θανάτους» από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, ενώνει τη φωνή του με όσους πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει «αρκετά ισχυρές» δυνατότητες ώστε να συμβάλει στον αφανισμό μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας. Όχι όμως μόνη της, αλλά στα χέρια «κακόβουλων ανθρώπων».  

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που, ξέρετε, θα προκαλέσουν τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων», δήλωσε ο Γκέιτς σε απόσπασμα συνέντευξής του στην εκπομπή Meet the Press του NBC, η οποία θα μεταδοθεί την Κυριακή.

«Αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, δεν υπήρξε ποτέ ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακόβουλες προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης», προειδοποίησε.

Οι προειδοποιήσεις από τη Silicon Valley σχετικά με τις δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενταθεί, την ώρα που η τεχνολογία αναπτύσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς.

Ο Τζέικομπ Κόξον, εργαζόμενος χωρίς διοικητική θέση στην Anthropic PBC, αποχώρησε από την εταιρεία νωρίτερα αυτόν τον μήνα και κατηγόρησε τους δύο πρώην εργοδότες του — την Anthropic και την OpenAI — ότι «παίζουν με τις ζωές μας», καθώς «τρέχουν προς την υπερευφυή τεχνητή νοημοσύνη».

Παράλληλα, άλλος εργαζόμενος στην Anthropic δήλωσε ότι εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να εξαλείψει το σύνολο της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις επανέφεραν στο προσκήνιο έναν διάλογο που διεξάγεται εδώ και χρόνια στο εσωτερικό του κλάδου και παραμένει ιδιαίτερα διχαστικός. Παράλληλα, ενίσχυσαν τις δημόσιες πιέσεις προς τις τεχνολογικές εταιρείες να λάβουν περισσότερα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια της τεχνολογίας που αναπτύσσουν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει έκτοτε ταχθεί υπέρ της επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, θέση που υποστηρίχθηκε σύντομα από στελέχη όπως ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο Έλον Μασκ.

Στη συνέντευξή του, ο Γκέιτς υπογράμμισε ότι η αυτορρύθμιση της τεχνολογικής βιομηχανίας δεν επαρκεί.

«Χρειάζεται οι αρχές επιβολής του νόμου και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το πώς θα διαμορφωθούν οι δικλίδες ασφαλείας και οι μηχανισμοί παρακολούθησης. Και αυτό πρέπει να αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Γκέιτς είχε διατυπώσει ανάλογες προειδοποιήσεις και σε δοκίμιό του τον Αύγουστο, επισημαίνοντας ότι κακόβουλοι παράγοντες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα ολοένα ισχυρότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την πραγματοποίηση κυβερνοεπιθέσεων, τη διάπραξη απάτης, τη διάδοση παραπληροφόρησης και άλλες μορφές μεγάλης κλίμακας ζημιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να στοχεύσουν νοσοκομεία, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κυβερνητικά συστήματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 19:15
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