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H Γερμανία μείωσε τη φορολογία στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης ζητά «ευρωπαϊκή ευελιξία»
Πολιτική
09:15 - 26 Σεπ 2026

H Γερμανία μείωσε τη φορολογία στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης ζητά «ευρωπαϊκή ευελιξία»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Όλοι συμφωνούν πως ο προσεχής χειμώνας θα είναι δύσκολος για τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται ξανά στα ύψη και δεν προβλέπεται αυτή η εικόνα να αλλάξει προς το καλύτερο.

Οι χώρες, λοιπόν, λαμβάνουν τα μέτρα τους για να περιορίσουν το κόστος, με την ελληνική κυβέρνηση να επιμένει σε λογική επιδοτήσεων και όχι μειώσεων έμμεσων φόρων.

Τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο, είναι έντονα ενώ πλέον και εντός της ΝΔ υπάρχουν ηχηρές φωνές που ζητούν τουλάχιστον μία προσωρινή μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απάντησε σε αυτά τα αιτήματα, λέγοντας πως για να προχωρήσει η Ελλάδα σε μία τέτοια κίνηση θα πρέπει να λάβει πρώτα άδεια από την Κομισιόν και να μην προσμετρηθεί στο δημοσιονομικό κόστος αυτή η ελάφρυνση.

Μόνο που αρκετές χώρες έπραξαν μονομερώς, με πιο καραμπινάτη την περίπτωση της Γερμανίας, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι μία χώρα με πολύ προσεκτική δημοσιονομική πολιτική.

Ο Καγκελάριος Μερτς, ωστόσο, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μείωση του φόρου στα καύσιμα, με το μέτρο να ισοδυναμεί με ελάφρυνση της επιβάρυνσης σε βενζίνη και ντίζελ κατά 0,17 ευρώ ανά λίτρο για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Το κόστος της φορολογικής ελάφρυνσης υπολογίζεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατίδια.

Η νέα φορολογική ελάφρυνση εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να περιορίσει τις επιπτώσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και να στηρίξει τα εισοδήματα και τη δραστηριότητα της οικονομίας.

Στην απόφασή του έπαιξαν φυσικά ρόλο και τα απανωτά αρνητικά εκλογικά αποτελέσματα σε τοπικές εκλογές, όπου το CDU αποδυναμώθηκε σημαντικά και ανέβηκε η ακροδεξιά AfD.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα που έγινε γνωστή η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις στο Bloomberg και δεν έκρυψε τις ανησυχίες του ενόψει του χειμώνα. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε από την ΕΕ να αναλάβει δράση και να δώσει στις χώρες μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.

Επανέλαβε, λοιπόν, πως η Ελλάδα θέλει να κάνει μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα αλλά δεν μπορεί λόγω των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους, ενώ και στο εσωτερικό της ΝΔ πολλοί βουλευτές είναι απογοητευμένοι και δυσκολεύονται να επιχειρηματολογήσουν για το συγκεκριμένο θέμα τόσο σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, όσο και στις περιοδείες τους όπου έχουν σχετικές συζητήσεις με τους Έλληνες πολίτες.

«Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω ότι δεν έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε», επιμένει, πάντως, ο πρωθυπουργός και μένει να δούμε τώρα τι θα πουν οι Βρυξέλλες.

Η πίεση από την αντιπολίτευση, πάντως, θα ενταθεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμείνει. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα επιπλέον επιχείρημα πλέον στη φαρέτρα του, καθώς η κυβέρνηση έκανε λόγο για δημοσιονομικό κόστος 4 δισ. ευρώ από τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, ένας υπολογισμός που όμως βασίζεται σε σενάριο οριστικής κατάργησης του φόρου. Η κοστολόγηση της προσωρινής (τρίμηνης) μείωσης στη Γερμανία είναι 2,5 δισ. ευρώ και προφανώς στην Ελλάδα θα είναι μικρότερη.

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