Τραμπ: «Πολύ θετική» η επίσκεψη Σι στις ΗΠΑ – Νέα ραντεβού σε Κίνα και Φλόριντα

Ως «πολύ θετική για τις δύο χώρες» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την επίσκεψη του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που, όπως ανέφερε, έχει σημειωθεί στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν πραγματοποιήσει «τεράστια βήματα προόδου» στις διμερείς τους σχέσεις, ενώ επισήμανε ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών θα συνεχιστούν.

Σι: Σχέση στρατηγικής σταθερότητας

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ έδωσε έμφαση στην ανάγκη οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας να αποκτήσουν χαρακτηριστικά «στρατηγικής σταθερότητας», με βάση τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα.

Ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε ότι συμφώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ να προσδώσουν «νέο περιεχόμενο» στις σινοαμερικανικές σχέσεις, σηματοδοτώντας τη διάθεση των δύο πλευρών να συνεχίσουν τον διάλογο.

Τα επόμενα ραντεβού Τραμπ – Σι

Ο Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκε, παράλληλα, σε δύο ακόμη ευκαιρίες για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στους επόμενους μήνες.

Η πρώτη αφορά τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Κίνα.

Η δεύτερη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της G20 στη Φλόριντα.

Οι δύο επόμενες διεθνείς διοργανώσεις αναμένεται να αποτελέσουν νέα σημεία επαφής για τις ηγεσίες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, καθώς Ουάσινγκτον και Πεκίνο επιχειρούν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Τσάι στον Λευκό Οίκο και επίσκεψη στα Εθνικά Αρχεία

Η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώθηκε με μια συνάντηση για τσάι στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν από κοινού τα Εθνικά Αρχεία, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της επίσκεψης με μια συμβολική παρουσία σε έναν χώρο που συνδέεται με την ιστορική και θεσμική κληρονομιά των Ηνωμένων Πολιτειών.