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Wall: Το τεχνολογικό ράλι έφερε εβδομαδιαία κέρδη παρά τις πιέσεις από τα ομόλογα
Χρηματιστήρια
23:27 - 25 Σεπ 2026

Wall: Το τεχνολογικό ράλι έφερε εβδομαδιαία κέρδη παρά τις πιέσεις από τα ομόλογα

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή 25/9, καθώς η Wall Street ολοκλήρωσε μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων, με την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων να επηρεάζει τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,51% στις 7.743,41 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,48% στις 27.068,716 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε περίπου 479 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,93% κλείνοντας στις 51.828,62 μονάδες.

Η Akamai Technologies ήταν μεταξύ των πρωταγωνιστών της συνεδρίασης, σημειώνοντας άνοδο 5%, μετά την ανακοίνωση πολυετούς συμφωνίας με την Anthropic.

Στήριξη στο επενδυτικό κλίμα προσέφερε και η πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ. Το Ιράν έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στο μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου, το οποίο δεν κατάφερε να οδηγήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν 2,33%, στα 92,41 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημείωσε πτώση 2,14%, στα 104,32 δολάρια το βαρέλι.

Με τα κέρδη της Παρασκευής, ο Dow ολοκλήρωσε την εβδομάδα με άνοδο 0,3%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,2%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 2%.

Στήριξη από τις τεχνολογικές μετοχές

Η ανοδική πορεία ενισχύθηκε από τις τεχνολογικές μετοχές, μεταξύ των οποίων η Meta Platforms, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 12% σε εβδομαδιαία βάση, εν μέσω του ενθουσιασμού που έχει προκαλέσει ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης Muse.

Ο κλάδος τεχνολογίας του S&P 500 ενισχύθηκε περίπου 3% αυτή την εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των κλάδων του δείκτη.

Στο επίκεντρο οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Η ένταση συνεχίστηκε και στην αγορά ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου την Πέμπτη ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ η απόδοση του 30ετούς έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2004.

Οι δύο αποδόσεις διαμορφώθηκαν τελευταία ελαφρώς υψηλότερα, στο 5,20% και στο 5,517%, αντίστοιχα.

Η άνοδος των αποδόσεων αυτή την εβδομάδα τροφοδοτήθηκε από τις πιο «σκληρές» δηλώσεις του διοικητή της Federal Reserve, Michael Barr, τις επίμονα υψηλές τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν, καθώς και από τα ισχυρά στοιχεία του δείκτη PMI.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των επιτοκίων της Fed δείχνουν περίπου 66% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Ο Eric Diton, πρόεδρος της Wealth Alliance, σημείωσε ότι το επενδυτικό κλίμα έχει επιδεινωθεί καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται, με το απαισιόδοξο κλίμα να καταγράφει «απότομη» ενίσχυση σε σχέση με μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι η αγορά έχει επιδείξει «εξαιρετικά μεγάλη ανθεκτικότητα» απέναντι στις εξελίξεις, καθώς ο S&P 500 και ο Nasdaq απέχουν περίπου 1% από τα πρόσφατα υψηλά τους.

«Εάν τα επιτόκια συνεχίσουν να αυξάνονται, κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην πορεία των αγορών», προειδοποίησε.

Στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες ΗΠΑ – Κίνας

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούσαν την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

Ο Αμερικανός εμπορικός εκπρόσωπος Jamieson Greer δήλωσε την Παρασκευή στο CNBC ότι «πολύ περισσότερες λεπτομέρειες» σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία για ακόμη δύο μήνες.

Απότομη πτώση 8% για το αργό στην εβδομάδα

Πτώση περίπου 2% σημείωσαν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για μια πιθανή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πιέσεις στις τιμές άσκησαν επίσης οι συζητήσεις για ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, φοβούμενοι πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου από τον σημαντικό παραγωγό της Μέσης Ανατολής.

Το Brent υποχώρησε κατά 2,28 δολάρια, ή 2,1%, στα 104,32 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) έχασε κατά 2,20 δολάρια, ή 2,3%, στα 92,41 δολάρια το βαρέλι. Αυτό άφησε το Brent με άνοδο μικρότερη του 1% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το WTI υποχώρησε περίπου 8%.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 23:31
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