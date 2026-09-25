Γεραπετρίτης: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι θεμελιώδης – Η ελληνική πρωτοβουλία στον ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε από τη Νέα Υόρκη την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών, κατά την υπουργική συνάντηση για την έναρξη της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι οι απειλές στη θάλασσα έχουν αυξηθεί, με τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, μεταξύ άλλων στην Ερυθρά Θάλασσα, να θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και την επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια.

Για την Ελλάδα, η προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα κατά τη θητεία της ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο υπουργός αναφέρθηκε στην ελληνική πρωτοβουλία για τη θαλάσσια ασφάλεια τον Μάιο του 2025 και προανήγγειλε ότι το ζήτημα θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο κατά την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Οκτώβριο.

Ο Γεραπετρίτης έθεσε τρία βασικά μηνύματα: ασφαλείς θάλασσες και προστασία των ναυτικών, διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα διεθνή στενά και συνεπής εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006, η οποία συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την υιοθέτησή της.

Παράλληλα, εξήρε την πρωτοβουλία της Ινδίας και της Λιβερίας για τη δημιουργία της Ομάδας Φίλων και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλα τα μέλη της Ομάδας, ώστε οι κοινές δεσμεύσεις για την ασφάλεια της ναυτιλίας και των ναυτικών να μετατραπούν σε αποτελεσματική δράση.