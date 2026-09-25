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ΙΣΑ: Οδηγίες για την ορθή υποβολή καταγγελιών από τους πολίτες
Υγεία
23:45 - 25 Σεπ 2026

ΙΣΑ: Οδηγίες για την ορθή υποβολή καταγγελιών από τους πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Με ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει τους πολίτες για τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και τα αρμόδια όργανα υποβολής καταγγελιών, έχοντας ως γνώμονα όπως αναφέρει, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία των ασθενών και την προάσπιση του ιατρικού λειτουργήματος.

Διευκρινίζεται ότι αναλόγως της φύσης του αναφερόμενου, οι καταγγελίες/αναφορές που σχετίζονται με παροχή ιατρικών υπηρεσιών, μπορούν να υποβάλλονται σε διάφορους φορείς.

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους για παραβάσεις (ιατρικό σφάλμα, αντιδεοντολογική συμπεριφορά, κ.α.) της νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΔ 84/2001 όπως ισχύει, ν. 4512/2018, κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, κ.α.), που πραγματοποιούνται από ιατρούς ή εταιρίες παροχής ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εντός της χωρικής αρμοδιότητας του εκάστοτε Ιατρικού Συλλόγου

στις κατά τόπους Υγειονομικές Περιφέρειες ή νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας για προβλήματα ιατρικής και άλλης φύσεως, που συμβαίνουν σε αυτές τις Δομές

στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) για παραβιάσεις της νομοθεσίας που γίνονται από ιατρούς, εταιρίες παροχής ιατρικών υπηρεσιών και άλλα πρόσωπα (μη ιατρούς) https://aead.gr/kataggelies/ti-eidos-kataggelias

στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, για προβλήματα υπερχρεώσεων, παραπλανητικής διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών και συναφή: https://www.gov.gr/el/services/1001930/kataggelia-katanalote

στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για φορολογικές παραβάσεις: https://www.gov.gr/el/categories/polites-kai-kathemerinoteta/kataggelies

στην Ελληνική Αστυνομία ή/και Εισαγγελία, για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και λοιπά ποινικά αδικήματα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Υπογραμμίζεται ότι οι καταγγελίες/αναφορές που σχετίζονται με ένα ιατρό ή μια εταιρία ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι οποίες παρέχονται εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), υποβάλλονται μόνον γραπτώς, επωνύμως ή ανωνύμως, είτε με επίσκεψη στα Γραφεία του ΙΣΑ είτε ηλεκτρονικά μέσω της ενότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ του ιστότοπου του ΙΣΑ: https://portal.isathens.gr/archiki/contact-isa/, διότι μόνον έτσι διασφαλίζονται η πρωτοκόλληση και καταχώριση της στο σύστημα.

Επίσης τονίζεται ότι οι καταγγελίες/αναφορές προφορικές (π.χ. τηλεφωνικές) δεν λαμβάνονται υπόψη, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα καταγραφής/καταχώρησης τους. Ομοίως, καταγγελίες/αναφορές μέσω email προτείνεται να αποφεύγονται δεδομένης της έλλειψης πρωτοκόλλησης.

Όπως αναφέρει, ο ΙΣΑ καταβάλλει προσπάθεια για την κατά το δυνατόν ταχύτερη εξέταση κάθε καταγγελίας, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, λόγω του μεγάλου όγκου καταγγελιών που οφείλεται στους μεγάλους αριθμούς ιατρών – μελών ΙΣΑ (περ. 30.000), εταιριών ιατρικών υπηρεσιών στη δικαιοδοσία του ΙΣΑ (περ. 2.000) και αδειοδοτημένων ιατρείων, πολυιατρείων, εργαστηρίων και λοιπών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι καταγγελίες/αναφορές προτεραιοποιούνται προς εξέταση βάσει της σοβαρότητας τους (κυρίως) και τον χρόνο υποβολής τους. Προς τούτο, έχει μεγάλη αξία για την ανάδειξη της σοβαρότητας μιας καταγγελίας/αναφοράς, αυτή να υποβάλλεται μαζί με επισύναψη πραγματικών τεκμηρίων/αποδείξεων, καταλήγει η ανακοίνωση του ΙΣΑ.

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