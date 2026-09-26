Ο Τραμπ αλλάζει όνομα και στην τεχνολογία «που ήταν μέχρι τώρα γνωστή ως AI»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρέσκεται στο να αλλάζει ονόματα σε λίμνες, ποτάμια και κόλπους. Νέος του στόχος είναι να δώσει ένα νέο όνομα για την τεχνητή νοημοσύνη και το προωθεί στα υψηλότερα επίπεδα, μεταξύ άλλων και προς τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

«Όπως σχεδόν όλοι οι άλλοι, έτσι κι εκείνος φάνηκε να προτιμά να αποκαλούμε την κακώς και ανακριβώς ονομαζόμενη Artificial Intelligence με ένα πολύ πιο ακριβές και σημαντικό όνομα: SUPER INTELLIGENCE», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Παρασκευής, μία ημέρα μετά από κρατικό δείπνο με τον Σι και κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας. «Αυτό θα ήταν “SUPER!” Όλοι συμφώνησαν επίσης χθες το βράδυ».

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία δημοσκοπήσεις δείχνουν έντονη ανησυχία της κοινής γνώμης για την AI — έναν όρο που οι επιστήμονες χρησιμοποιούν εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια — και ενώ ο Τραμπ αντιστέκεται σε πολιτικές που θα επιβράδυναν την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ο Σι δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως για τη νέα ονομασία, όμως στις δηλώσεις του οι διερμηνείς του εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον όρο «artificial intelligence» στα κινέζικα.

Η κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο, ακολουθεί ήδη τη νέα γραμμή. Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την Τετάρτη, ο επιστημονικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιο, χαρακτήρισε την AI «την πιο καθοριστική τεχνολογική εξέλιξη της εποχής μας — superintelligence, πρώην γνωστή ως AI». Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει δώσει οδηγίες στους διπλωμάτες να χρησιμοποιούν τον όρο «super intelligence» σε όλες τις επικοινωνίες, σύμφωνα με email που περιήλθε στην κατοχή του Associated Press.

Ωστόσο, το όνομα αυτό είναι ήδη χρησιμοποιημένο. Ακαδημαϊκοί χρησιμοποιούν τον όρο «superintelligence» (υπερνοημοσύνη) από τη δεκαετία του 1990 για να περιγράψουν μηχανές που δεν υπάρχουν ακόμη. Ο φιλόσοφος Νικ Μπόστραμ τον όρισε σε μια εργασία του 1998 ως «νοημοσύνη που είναι κατά πολύ εξυπνότερη από τους καλύτερους ανθρώπινους εγκεφάλους σχεδόν σε κάθε τομέα, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής δημιουργικότητας, της γενικής σοφίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων».