ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η διαχωριστική γραμμή: Ποιον αφορά τελικά η ανάπτυξη
Οικονομία
09:45 - 26 Σεπ 2026

Η διαχωριστική γραμμή: Ποιον αφορά τελικά η ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Γράφει η Μαρία Δαφέρμου 0 Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα μας τείνει να εξαντλείται σε έναν διαρκή διαγωνισμό δημοσιονομικών ανακοινώσεων. Πόσα δισεκατομμύρια εξασφαλίστηκαν, πόσα ευρώ θα επιστραφούν, πόσο διευρύνεται ο δημοσιονομικός χώρος. Μέσα σε αυτή τη λογιστική της ευημερίας, όμως, υποχωρεί το ουσιώδες πολιτικό ερώτημα: ποιος παράγει τον πλούτο, ποιος ιδιοποιείται την αξία του και ποιος αναλαμβάνει το κόστος των οικονομικών ανισορροπιών;

Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη φιλελεύθερη Δεξιά και τη σοσιαλδημοκρατία, στην ουσία της, αφορά στη σχέση μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής εξισορρόπησης. Είναι η διάκριση ανάμεσα σε ένα υπόδειγμα που προτάσσει τη μεγέθυνση, έναντι της ενσωμάτωσης της ίδιας της κοινωνικής ευημερίας στους όρους παραγωγής του πλούτου.

Από αυτή την οπτική, η αντιπαράθεση για τον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο. Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη σταδιακή αποκατάσταση των συγκεκριμένων μισθολογικών και συνταξιοδοτικών παροχών. Η διαφοροποίηση στην ουσία της αφορά στη θέση της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης στην οικονομική οργάνωση. Η ΝΔ τις αντιμετωπίζει ως μεταβλητές που απλά προσαρμόζονται στον εκάστοτε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, ενώ το ΠΑΣΟΚ ως σταθερές που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εγχώριας ζήτησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Ανάλογη είναι η διαφορά προσέγγισης στο ιδιωτικό χρέος. Η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών δεν συνοδεύει αναγκαστικά την εξυγίανση της πραγματικής οικονομίας. Όταν μια επιχείρηση στερείται πρόσβασης στη χρηματοδότηση και ένα νοικοκυριό παραμένει εγκλωβισμένο σε μη βιώσιμες υποχρεώσεις, το χρέος παύει να αποτελεί αποκλειστικά ιδιωτική εκκρεμότητα. Μετατρέπεται σε μηχανισμό αποκλεισμού παραγωγικών δυνάμεων. Η αναδιάρθρωσή του, με όρους οικονομικής βιωσιμότητας και δικαιοσύνης, αποκτά επομένως χαρακτήρα αναπτυξιακής πολιτικής.

Αποκαλυπτική έκφραση αυτής της ιδεολογικής διαφοράς βρίσκεται στον εξαγγελθέντα επενδυτικό λογαριασμό των παιδιών. Η κυβέρνηση προτείνει να προσθέτει το Δημόσιο ένα ευρώ για κάθε ευρώ που αποταμιεύει η οικογένεια, έως συγκεκριμένου ετήσιου ορίου. Το μέτρο επιδιώκει να καλλιεργήσει αποταμιευτική κουλτούρα, αλλά η αρχιτεκτονική του εισάγει μια αξιοσημείωτη αντίφαση: το ύψος της δημόσιας συνεισφοράς προσδιορίζεται από την προϋπάρχουσα οικονομική δυνατότητα της οικογένειας.

Το παιδί μιας οικογένειας που αδυνατεί να αποταμιεύσει, δεν αποκτά αντίστοιχο κεφάλαιο από το κράτος. Η κοινωνική ανισότητα του παρόντος μεταφέρεται έτσι, μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης, στην οικονομική αφετηρία της επόμενης γενιάς.

Εδώ αναδεικνύεται η διαφορετική λογική ενός καθολικού κοινωνικού δικαιώματος. Ένα σταθερό ποσό δημόσιας εισφοράς για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως οικογενειακής αποταμίευσης, θα συγκροτούσε μια κοινή ελάχιστη περιουσιακή αφετηρία. Η ιδιωτική αποταμίευση θα μπορούσε να λειτουργεί συμπληρωματικά, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση πρόσβασης στη βασική κρατική συνεισφορά.

Πρόκειται για τη διαφορά ανάμεσα στην ενίσχυση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και στη θεσμική δημιουργία δυνατοτήτων εκεί όπου αυτές απουσιάζουν.

Η σύγχρονη συζήτηση οφείλει να αφορά στην πρωτογενή κατανομή της οικονομικής ισχύος, στην πρόσβαση στην παραγωγή, στη συγκρότηση κοινωνικής περιουσίας και στη μείωση της εξάρτησης των ατομικών προοπτικών από την οικογενειακή προέλευση.

Αυτό είναι και το βαθύτερο περιεχόμενο της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο κοινωνικό συμβόλαιο αποτυπώνεται στις πολιτικές που προτείνει ο καθένας. Εκείνο το οποίο διανέμει στην κοινωνία το υπόλειμμα της ανάπτυξής ή εκείνο που χρησιμοποιεί την ιδία την κοινωνική ευημερία ως μοχλό αναπτυξιακής προοπτικής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι στην αλαζονεία που διχάζει τον λαό και κλιμακώνει τη διαφθορά
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι στην αλαζονεία που διχάζει τον λαό και κλιμακώνει τη διαφθορά

H Γερμανία μείωσε τη φορολογία στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης ζητά «ευρωπαϊκή ευελιξία»
Πολιτική

H Γερμανία μείωσε τη φορολογία στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης ζητά «ευρωπαϊκή ευελιξία»

ΠΑΣΟΚ: Συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων - Οι ανάγκες των μαθητών στην υπηρεσία των πιστώσεων
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων - Οι ανάγκες των μαθητών στην υπηρεσία των πιστώσεων

ΠΑΣΟΚ: Εγκληματική καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας - Οι μπαταρίες καθυστερούν, οι πολίτες πληρώνουν
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Εγκληματική καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας - Οι μπαταρίες καθυστερούν, οι πολίτες πληρώνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/09/2026 - 10:23

Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικά drones στο Κίεβο - Στον «αέρα» η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/09/2026 - 10:14

Τέσσερις πρεμιέρες στην Ελλάδα για τη BYD

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/09/2026 - 10:11

Citroën: Mε ποια μοντέλα συμμετέχει στην Auto Athina 2026

Τεχνολογία
26/09/2026 - 10:06

OpenAI: Ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης παραβίασαν δικλίδες ασφαλείας σε «δεκάδες» οργανισμούς παγκοσμίως

Οικονομία
26/09/2026 - 09:45

Η διαχωριστική γραμμή: Ποιον αφορά τελικά η ανάπτυξη

Ειδήσεις
26/09/2026 - 09:38

Ο Τραμπ αλλάζει όνομα και στην τεχνολογία «που ήταν μέχρι τώρα γνωστή ως AI»

Ειδήσεις
26/09/2026 - 09:19

Έκρηξη στην Πλάκα: Aνασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα, αναζητούνται ακόμη 5 άτομα

Πολιτική
26/09/2026 - 09:15

H Γερμανία μείωσε τη φορολογία στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης ζητά «ευρωπαϊκή ευελιξία»

Πολιτική
26/09/2026 - 08:23

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι στην αλαζονεία που διχάζει τον λαό και κλιμακώνει τη διαφθορά

Πολιτική
25/09/2026 - 23:59

Γεραπετρίτης: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι θεμελιώδης – Η ελληνική πρωτοβουλία στον ΟΗΕ

Υγεία
25/09/2026 - 23:45

ΙΣΑ: Οδηγίες για την ορθή υποβολή καταγγελιών από τους πολίτες

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 23:27

Wall: Το τεχνολογικό ράλι έφερε εβδομαδιαία κέρδη παρά τις πιέσεις από τα ομόλογα

Ειδήσεις
25/09/2026 - 23:20

Νέα Υόρκη: Με αυγά υποδέχθηκαν τον Ράμα - «Υστερικές κότες» η απάντηση του Αλβανού πρωθυπουργού

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 22:59

ΒΕΑ: «Made in Greece» - Από τον μάστορα του χθες στον τεχνίτη του αύριο

Εργασιακά
25/09/2026 - 22:40

ΔΥΠΑ: Νέα περίοδος αιτήσεων για κενές θέσεις στα Παραρτήματα των ΕΠΑΣ Μαθητείας έως τις 29/9

Ειδήσεις
25/09/2026 - 22:20

Ιράν προς ΗΠΑ: Καμία παραχώρηση για τα πυρηνικά – Οι όροι για το Ορμούζ

Υγεία
25/09/2026 - 22:06

Πώς ο φαρμακοποιός της γειτονιάς γίνεται ο φύλακας άγγελος για την υγεία του παιδιού

Ειδήσεις
25/09/2026 - 21:59

Δούκας: «Απίστευτη καταστροφή» στην Πλάκα - Ολονύχτια επιχείρηση για τους 6 αγνοούμενους

Πολιτική
25/09/2026 - 21:40

Σπανάκης για Πολιτογράφηση: Τέλος στον «εισοδηματικό κόφτη» – Τι αλλάζει στην αξιολόγηση των αιτήσεων

Ειδήσεις
25/09/2026 - 21:20

Νέο Ο.Π.Σ. e-ΕΦΚΑ: Αναβαθμίζεται η ηλεκτρονική υπηρεσία «Εξόδων Κηδείας»

Magazino
25/09/2026 - 21:00

Στο 48% η προβληματική χρήση των social media στους εφήβους – Η ακτινογραφία της ψηφιακής εξάρτησης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
25/09/2026 - 20:59

Τραμπ: «Πολύ θετική» η επίσκεψη Σι στις ΗΠΑ – Νέα ραντεβού σε Κίνα και Φλόριντα

Πολιτική
25/09/2026 - 20:36

Μητσοτάκης: Συνάντηση με στελέχη της Morgan Stanley για την ελληνική οικονομία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 20:26

Ευρωαγορές: Τέλος στο σερί των 3 πτωτικών εβδομάδων – Στο επίκεντρο το Ορμούζ

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 19:58

Μασούτης: Πωλήσεις πάνω από €1,2 δισ. το 2025 – Από την Κρυστάλλη στα 1.402 σημεία εξυπηρέτησης

Πολιτική
25/09/2026 - 19:52

Κόντρα για τον ΕΦΚ στα καύσιμα: Η «γεμάτη Συγγρού» του Κουλκουδίνα και η κυβερνητική κάλυψη

Πολιτική
25/09/2026 - 19:30

Τασούλας: Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 19:17

Έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για 6 αγνοούμενους – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Ειδήσεις
25/09/2026 - 19:09

ΕΕ: Αποδεσμεύονται €6,6 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης για την Ουκρανία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 18:59

«Προφητεία» Μπιλ Γκέιτς για «ένα δισεκατομμύριο θανάτους» από την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ