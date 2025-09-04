Πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις στον ΒΟΑΚ με παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας

Πιο ασφαλείς γίνονται οι μετακινήσεις στο τμήμα Κολυμπάρι–Χανιά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί με ταχείς ρυθμούς έργα οδικής ασφάλειας, ακολουθώντας το πρότυπο που εφαρμόστηκε στην παλαιά εθνική οδό Πάτρας–Πύργου αλλά και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων σε επικίνδυνα τμήματα του δρόμου συνολικού μήκους 300 χιλιομέτρων, με προτεραιότητα στα 145 χλμ. από την Κίσσαμο Χανίων έως το Ηράκλειο (Λινοπεράματα), ενώ επιδιώκεται να παραμείνει λειτουργικός ο άξονας μέχρι την ολοκλήρωση του νέου, σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που έχει ήδη δρομολογηθεί.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν τοποθέτηση «κολωνακίων» για το διαχωρισμό κατευθύνσεων, δημιουργία τριών λωρίδων με ενδιάμεση λωρίδα ασφαλούς προσπέρασης, εγκατάσταση φωτισμού, νέων στηθαίων και φωτεινής σηματοδότησης, αναμόρφωση υπαρχόντων και κατασκευή νέων κόμβων και εισόδων–εξόδων, πρόβλεψη εσοχών έκτακτης ανάγκης σε τμήματα με μία λωρίδα, προσωρινά έργα προστασίας από καταπτώσεις και καθαρισμό της βλάστησης για καλύτερη ορατότητα. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν τμηματικά.

Παρόμοιες δράσεις πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του 2023 στην εθνική οδό Πάτρα–Πύργος, στο τμήμα των 68 χιλιομέτρων από την Κάτω Αχαΐα έως την πρωτεύουσα της Ηλείας, οδηγώντας σε μείωση των θανάτων κατά 90% σε ετήσια βάση και στην πλήρη εξάλειψη των μετωπικών συγκρούσεων το 2024.

Τα μέτρα συνοδεύτηκαν από αυστηρή αστυνόμευση, όπως προβλέπεται και στον ΒΟΑΚ, όπου οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν στα τμήματα Κολυμπάρι–Χανιά και ΧΥΤΑ Ηρακλείου–Λινοπεράματα, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν σε Χανιά – Γεωργιούπολη, Πετρές – Ατσιπόπουλο, Κίσσαμο – Κολυμπάρι, Ρέθυμνο – Γεροπόταμο και Γεροπόταμο – ΧΥΤΑ Ηρακλείου.

Εκτός από τη μείωση θανάτων και σοβαρών τραυματισμών, στόχος είναι η ασφαλής διέλευση σε κόμβους και εισόδους–εξόδους, η διατήρηση της λειτουργικότητας της οδού και η ομαλή κυκλοφορία ακόμη και κατά τη διάρκεια των έργων του νέου αυτοκινητόδρομου, όταν θα ισχύουν εργοταξιακές ρυθμίσεις.

Παράλληλα, προχωρούν τα έργα του νέου ΒΟΑΚ: βρίσκονται σε εξέλιξη εργολαβίες στο τμήμα Χερσόνησος–Άγιος Νικόλαος, ενώ έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης για το τμήμα Ηράκλειο–Χανιά (157 χλμ.), με δυνατότητα επέκτασης έως την Κίσσαμο (30 χλμ.).