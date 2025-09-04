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ΥΠΕΝ: Η Πολύαιγος προστατεύεται ως περιοχή Natura 2000 και μέρος Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Περιβάλλον
11:21 - 04 Σεπ 2025

ΥΠΕΝ: Η Πολύαιγος προστατεύεται ως περιοχή Natura 2000 και μέρος Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη (4/9), με την οποία διευκρινίζει ότι η νήσος Πολύαιγος έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, σε δύο σχετικές Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες ως ζώνη προστασίας της φύσης, ενώ παράλληλα περιλαμβάνεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 -Νότιες Κυκλάδες.

Αναλυτικότερα:

1) Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΠΑ/9389/2000 (Β΄1176), η νήσος Πολύαιγος έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.
2) Η νήσος εμπίπτει εντός των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura GR4220006 (Ειδική Ζώνη Διαχείρισης οικοτόπων και ειδών -ΕΖΔ- που αφορά στα νησιά Κίμωλος και Πολύαιγος) και GR4220030 (Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά -ΖΕΠ- που αφορά στη Μήλο, την Αντίμηλο και την Πολύαιγο). Στην ευρύτερη περιοχή αυτή έχουν επίσης οριστεί Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΙΒΑ), μεταξύ των οποίων και η GR152 «Δυτική Μήλος, νήσοι Αντίμηλος και Πολύαιγος και νησίδες».
3) Η περιοχή της νήσου Πολυαίγου περιλαμβάνεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) 8α«Περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μέρους)», της οποίας έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και βρίσκεται υπό έγκριση. Επίσης η νήσος Πολύαιγος περιλαμβάνεται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες (ΕΘΠΝΑ 1 - Νότιες Κυκλάδες),για το οποίο έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βρίσκεται ήδη αναρτημένη για δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.
4) Η νήσος Πολύαιγος στις δύο σχετικές Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Προστασίας της Φύσης, η οποία συνεπάγεται πολύ περιορισμένες χρήσεις και, σε καμία περίπτωση, οικήματα και ξενοδοχεία.

Συνεπώς, υπό το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο διασφαλίζεται ότι η Πολύαιγος παραμένει αυστηράπροστατευμένος φυσικός τόπος, πολύτιμο καταφύγιο βιοποικιλότητας και αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού πλούτου των Κυκλάδων, χωρίς καμία δυνατότητα δημιουργίας νέων κατοικιών ή τουριστικών καταλυμάτων, αναφέρει το ΥΠΕΝ.

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