Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών απέστειλαν ο Δήμαρχος Σκύρου, η πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου και η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ευβοίας και Σκύρου, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των υδροπλάνων στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, στην κοινή επιστολή τους, οι τρεις φορείς επανέρχονται στο ζήτημα της λειτουργίας των υδροπλάνων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από το Φεβρουάριο του 2026 είχαν ζητήσει από την Πολιτεία μια ξεκάθαρη απάντηση για το πότε θα ξεκινήσουν οι πτήσεις.

Όπως επισημαίνουν, η υπόθεση των υδροπλάνων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές εκκρεμότητες της χώρας εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια. Παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις, τις αδειοδοτήσεις υδατοδρομίων και υδάτινων πεδίων, τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και τις συνεχείς κυβερνητικές εξαγγελίες, οι πολίτες εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό το μέσο μεταφοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Σκύρο, η οποία υπήρξε από τους πρώτους δήμους που επένδυσαν στον θεσμό. Ήδη από το 2014 το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου προχώρησε στον πρώτο διαγωνισμό στην Ελλάδα για την ανάπτυξη υδατοδρομίου, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου εθνικού δικτύου υδροπλάνων.

Οι πτήσεις του Ιουλίου που αλλάζουν τα δεδομένα

Σύμφωνα με την επιστολή, οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 21 και 22 Ιουλίου 2026 σε Σκόπελο, Σκύρο και Πάτμο αποδεικνύουν ότι το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργεί στην πράξη.

Το υδροπλάνο τύπου Cessna Caravan εκτέλεσε πλήρες πτητικό πρόγραμμα, μεταφέροντας μεταξύ άλλων τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, βουλευτές, υπηρεσιακά στελέχη και εκπροσώπους της Hellenic Seaplanes.

Στη Σκύρο προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια στο υδάτινο πεδίο της Λιναριάς, χρησιμοποίησε τις εγκαταστάσεις του αδειοδοτημένου υδατοδρομίου, ενώ στη συνέχεια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του νησιού, ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και συνέχισε κανονικά το πτητικό του πρόγραμμα.

Οι συντάκτες της επιστολής τονίζουν ότι σε όλες τις αποστολές εφαρμόστηκαν πλήρως οι διαδικασίες της πολιτικής αεροπορίας, υποβλήθηκαν σχέδια πτήσης, πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες συνεννοήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ασφαλείας.

«Αν μπορούν να πετούν οι υπουργοί, γιατί όχι και οι πολίτες;»

Το κεντρικό ερώτημα που θέτουν οι τρεις φορείς είναι ιδιαίτερα αιχμηρό:

«Εφόσον το ίδιο ακριβώς υδροπλάνο μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια υπουργούς, βουλευτές και ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, γιατί δεν μπορεί να μεταφέρει και οποιονδήποτε άλλο πολίτη;»

Όπως επισημαίνουν, η ασφάλεια μιας πτήσης δε διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα του επιβάτη.

«Το ίδιο αεροσκάφος, το ίδιο πλήρωμα, το ίδιο σχέδιο πτήσης, οι ίδιες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, οι ίδιες διαδικασίες και οι ίδιοι κανόνες ασφαλείας εφαρμόζονται είτε πρόκειται για υπουργό είτε για έναν απλό πολίτη», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ζητούν να επιτραπούν τουλάχιστον οι ναυλωμένες πτήσεις

Ακόμη και αν απαιτείται επιπλέον κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου τακτικών δρομολογίων, οι υπογράφοντες διερωτώνται γιατί δεν επιτρέπονται έστω οι εμπορικές ναυλωμένες (chartered) πτήσεις.

Όπως σημειώνουν, σήμερα υπάρχουν αδειοδοτημένα υδάτινα πεδία και υδατοδρόμια, πιστοποιημένο αεροσκάφος, πιστοποιημένος φορέας εκμετάλλευσης, εγκεκριμένες διαδικασίες και πλέον αποδεδειγμένη επιχειρησιακή εμπειρία.

Τα έξι ερωτήματα προς το Υπουργείο

Με την επιστολή τους ζητούν επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο για:

Το ακριβές στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας.

Το συγκεκριμένο νομικό ή διοικητικό εμπόδιο που εμποδίζει σήμερα τις τακτικές και τις ναυλωμένες πτήσεις.

Τυχόν αντιρρήσεις δημόσιων φορέων ή αρμόδιων αρχών.

Τις ενέργειες που απομένουν από την Πολιτεία ή τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

Την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι πρώτες εμπορικές, τακτικές ή ναυλωμένες, πτήσεις υδροπλάνων στην Ελλάδα.

Οι φορείς καταλήγουν ότι πλέον δεν αρκούν γενικές ή αόριστες αναφορές, αλλά απαιτούνται σαφείς, τεκμηριωμένες απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας ενός μέσου μεταφοράς που, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη νησιωτική συνδεσιμότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη.