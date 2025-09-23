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Στρατηγικό σχέδιο τεσσάρων αξόνων για τις υποδομές παρουσίασε ο Δήμας
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09:21 - 23 Σεπ 2025

Στρατηγικό σχέδιο τεσσάρων αξόνων για τις υποδομές παρουσίασε ο Δήμας

Reporter.gr Newsroom
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«Ενισχύουμε και επεκτείνουμε το χάρτη των εθνικών υποδομών, ισχυροποιώντας το γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025.

Ο υπουργός παρουσίασε τους τέσσερις άξονες στρατηγικής που, όπως δήλωσε, θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη και ανάπτυξη μέσω των υποδομών και των μεταφορών:

  1. αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, συμπράξεων και δωρεών,
  2. συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων έργων,
  3. υλοποίηση νέων υποδομών για τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες,
  4. επενδύσεις σε τεχνολογίες και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις.

Στον πρώτο άξονα, ο κ. Δήμας επεσήμανε ότι η κυβέρνηση «επιδιώκει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο κοινοτικής χρηματοδότησης», ενώ φέτος το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων «αναμένεται να κλείσει κοντά στο 1 δισ. ευρώ». Υπενθύμισε τις συμπράξεις παραχώρησης, τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις για την αποκατάσταση οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αλλά και τις σημαντικές δωρεές από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Για το δεύτερο άξονα, αναγνώρισε ότι «η συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών είναι εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία», φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γερμανία που δρομολογεί πολυετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού. Σημείωσε ότι στην Ελλάδα η προσπάθεια ξεκίνησε το 2019 και «ήδη αποδίδει καρπούς» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο τρίτος άξονας αφορά στην παραγωγή νέων έργων. Μέσα στον επόμενο χρόνο αναμένεται η ολοκλήρωση σημαντικών παρεμβάσεων, όπως:

  • το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος,
  • η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά,
  • το υπόλοιπο του Ε65 μέχρι την Εγνατία Οδό και
  • η παραχώρηση της Εγνατίας.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται μεγάλα έργα όπως το Αεροδρόμιο Καστελλίου, ο ΒΟΑΚ, η υπερυψωμένη λεωφόρος στη Θεσσαλονίκη, το Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, η Παράκαμψη Χαλκίδας και το Μπράλος – Άμφισσα, ενώ προχωρούν διαδικασίες για το Ιωάννινα – Κακαβιά και άλλα κρίσιμα τμήματα.

Τέταρτος άξονας είναι η «νέα γενιά έργων». Πρόσφατα ανακοινώθηκε το έργο στη Μεταμόρφωση (έξοδος Αττικής Οδού) και δρομολογείται ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά. Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση υδάτινων πόρων, με έργα σε φράγματα (Μπραμιανών, Ασωπού, Τσικνιά, Ενιπέα, Ταυρωνίτη), τα οποία θωρακίζουν απέναντι στην κλιματική κρίση και ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, παρουσίασε πρωτοβουλίες εθνικής σημασίας που υλοποιούνται με την ΕΕ:

  • το Σχέδιο Δράσης για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας,
  • τη συμμετοχή της Ελλάδας στους νέους Ευρωπαϊκούς Διαδρόμους Μεταφορών και
  • την ένταξη του Λιμένα Αλεξανδρούπολης στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «πρόκειται για πρωτοβουλίες εθνικής σημασίας που ισχυροποιούν το γεωστρατηγικό ρόλο της πατρίδας μας, η οποία θα μπορεί σε λίγο καιρό να διαχειριστεί με καλύτερους όρους περισσότερες μετακινήσεις ανθρώπων και μεγαλύτερο όγκο μεταφοράς αγαθών, ακριβώς γιατί, παράλληλα, ενισχύουμε και επεκτείνουμε τον σημερινό χάρτη των εθνικών υποδομών».

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