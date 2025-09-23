ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης - Ερντογάν: Συνάντηση σε... SAFE mode στη Νέα Υόρκη
Πολιτική
09:11 - 23 Σεπ 2025

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Συνάντηση σε... SAFE mode στη Νέα Υόρκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεχωρίζει ασφαλώς από το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (23 Σεπτεμβρίου) το βράδυ (21.00 ώρα Ελλάδας) και παρότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προσδοκίες για κάποια συγκεκριμένη συμφωνία ή πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών, τραβάει τα βλέμματα.

Η απόφαση των δύο πλευρών να συναντηθούν επισήμως, θεωρείται ως ένδειξη για την κατεύθυνση που θα λάβουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το προσεχές διάστημα — είτε προς την αποκλιμάκωση είτε προς αναζωπύρωση των εντάσεων.

Η πρώτη επαφή των δύο ηγετών έπειτα από ακριβώς ένα χρόνο αποτελεί ασφαλώς μία θετική εξέλιξη, αν και κανείς δεν μπορεί εκ των προτέρων να γνωρίζει τι θα ειπωθεί ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν.

Στο πλευρό των δύο ηγετών θα βρίσκονται οι δύο υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, καθώς και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτων Νικολαϊδης και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Για την Ελλάδα πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, στο οποίο η Τουρκία έχει δηλώσει συμμετοχή για τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά η χώρα μας έχει προειδοποιήσει ότι θα ασκήσει βέτο αν δεν αρθεί το casus belli από τη μεριά της Άγκυρας.

Επιπρόσθετα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και οι πάγιες ελληνοτουρκικές διαφορές για την ΑΟΖ θα απασχολήσουν τους δύο ηγέτες, χωρίς ασφαλώς να αναμένονται εκπλήξεις. Αντίθετα, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν και τι θα ειπωθεί σχετικά με το καλώδιο Κύπρου - Κρήτης.

Όσο για το υπόλοιπο πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, να σημειωθεί πως την Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό σε γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις και θα παραστεί στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το βραβείο Templeton.

Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα, θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 09:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Στρατηγική προτεραιότητα ο θαλάσσιος τουρισμός
Πολιτική

Όλγα Κεφαλογιάννη: Στρατηγική προτεραιότητα ο θαλάσσιος τουρισμός

Επιδότηση ενοικίου: Τα σημεία προσοχής και η δεύτερη ευκαιρία
Ακίνητα

Επιδότηση ενοικίου: Τα σημεία προσοχής και η δεύτερη ευκαιρία

Παγίδες στις μεταφορές χρημάτων: Δωρεές, IRIS και δώρα γάμου - Τι να προσέξετε
Φορολογία

Παγίδες στις μεταφορές χρημάτων: Δωρεές, IRIS και δώρα γάμου - Τι να προσέξετε

Γίνε πιο συγκεκριμένος Γιάννη
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Γίνε πιο συγκεκριμένος Γιάννη

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης: Διακοπή όλων των πτήσεων λόγω παρουσίας drones
Ειδήσεις

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης: Διακοπή όλων των πτήσεων λόγω παρουσίας drones

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί
Πολιτική

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων
Ειδήσεις

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ