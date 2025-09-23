Μητσοτάκης - Ερντογάν: Συνάντηση σε... SAFE mode στη Νέα Υόρκη

Η συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεχωρίζει ασφαλώς από το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (23 Σεπτεμβρίου) το βράδυ (21.00 ώρα Ελλάδας) και παρότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προσδοκίες για κάποια συγκεκριμένη συμφωνία ή πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών, τραβάει τα βλέμματα.

Η απόφαση των δύο πλευρών να συναντηθούν επισήμως, θεωρείται ως ένδειξη για την κατεύθυνση που θα λάβουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το προσεχές διάστημα — είτε προς την αποκλιμάκωση είτε προς αναζωπύρωση των εντάσεων.

Η πρώτη επαφή των δύο ηγετών έπειτα από ακριβώς ένα χρόνο αποτελεί ασφαλώς μία θετική εξέλιξη, αν και κανείς δεν μπορεί εκ των προτέρων να γνωρίζει τι θα ειπωθεί ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν.

Στο πλευρό των δύο ηγετών θα βρίσκονται οι δύο υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, καθώς και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτων Νικολαϊδης και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Για την Ελλάδα πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, στο οποίο η Τουρκία έχει δηλώσει συμμετοχή για τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά η χώρα μας έχει προειδοποιήσει ότι θα ασκήσει βέτο αν δεν αρθεί το casus belli από τη μεριά της Άγκυρας.

Επιπρόσθετα, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και οι πάγιες ελληνοτουρκικές διαφορές για την ΑΟΖ θα απασχολήσουν τους δύο ηγέτες, χωρίς ασφαλώς να αναμένονται εκπλήξεις. Αντίθετα, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν και τι θα ειπωθεί σχετικά με το καλώδιο Κύπρου - Κρήτης.

Όσο για το υπόλοιπο πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, να σημειωθεί πως την Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό σε γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις και θα παραστεί στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το βραβείο Templeton.

Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα, θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.