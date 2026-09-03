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Δήμας: Πυλώνες ανάπτυξης για τα Γρεβενά ο Ε65 και οι σύγχρονες κτιριακές υποδομές
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:50 - 03 Σεπ 2026

Δήμας: Πυλώνες ανάπτυξης για τα Γρεβενά ο Ε65 και οι σύγχρονες κτιριακές υποδομές

Reporter.gr Newsroom
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Η αναβάθμιση των δημόσιων κτιριακών υποδομών και οι νέες αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργεί η ολοκλήρωση του Ε65 βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

O κ. Δήμας, μαζί με τον βουλευτή Γρεβενών Αθανάσιο Σταυρόπουλο, επισκέφθηκε το σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται το 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής που υλοποιούνται στο 2ο Γυμνάσιο στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο αφορά 238 σχολεία στην επικράτεια, με χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ από δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Οι παρεμβάσεις είναι εκτεταμένες με προϋπολογισμό άνω των 420 χιλιάδων ευρώ, καθώς προβλέπεται πλήρης ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και δημιουργία WC ΑμεΑ, επισκευές στη στέγη, ανακατασκευή αθλητικών υποδομών, κατασκευή νέας ράμπας ΑμεΑ, εργασίες χρωματισμών και αποκατάστασης φθορών, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την Α΄ φάση του προγράμματος «Μαριέτα Γιαννάκου» είχε ανακαινισθεί και το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών.

Στη συνέχεια, ο κ. Δήμας επισκέφθηκε το Δικαστικό Μέγαρο Γρεβενών, όπου εκτελούνται από την ΚΤΥΠ Α.Ε. εργασίες αποκατάστασης φθορών, συντήρησης και εσωτερικής ανακαίνισης σε δάπεδα και χώρους υγιεινής, όπως επίσης υγρομονώσεις και χρωματισμοί.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γρεβενών κ.κ. Δαυίδ, ενώ συναντήθηκε διαδοχικά με τον Δήμαρχο Γρεβενών Κυριάκο Ταταρίδη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιο Αμανατίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Ιωάννη Παναγιωτίδη, με τους οποίους συζήτησε ζητήματα που αφορούν τις υποδομές και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής.

Σε δηλώσεις του ο κ. Δήμας τόνισε: «Η ολοκλήρωση του Ε65 δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για τα Γρεβενά και συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία. Η περιοχή αποκτά ασφαλέστερη και ταχύτερη σύνδεση με την Κεντρική Ελλάδα και το εθνικό οδικό δίκτυο, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα, την εξωστρέφεια και τις αναπτυξιακές της δυνατότητες.

Ταυτόχρονα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των δημόσιων κτιριακών υποδομών, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στο 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών πραγματοποιούνται σημαντικές εργασίες ανακαίνισης προκειμένου να προσφέρουμε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς ένα ευχάριστο, λειτουργικό, προσβάσιμο και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις στο Δικαστικό Μέγαρο Γρεβενών, ώστε αυτό το σημαντικό δημόσιο κτίριο να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των λειτουργών της Δικαιοσύνης και των πολιτών.

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