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Κικίλιας στο Concordia Summit: Η Ελλάδα θέλει μετανάστευση με κανόνες, όχι ανεξέλεγκτες ροές
Πολιτική
09:09 - 23 Σεπ 2025

Κικίλιας στο Concordia Summit: Η Ελλάδα θέλει μετανάστευση με κανόνες, όχι ανεξέλεγκτες ροές

Reporter.gr Newsroom
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Στη θεματική συζήτηση για το μεταναστευτικό, στο πλαίσιο του συνεδρίου Concordia Summit στη Νέα Υόρκη, συμμετείχε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός τόνισε τη διάκριση ανάμεσα στους πρόσφυγες, που ζητούν προστασία – γυναίκες, ασυνόδευτα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες – επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα τους φιλοξενεί και τους περιθάλπει σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και στους μετανάστες. Υπενθύμισε δε ότι το 2015, μέσω Τουρκίας, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν στα ελληνικά νησιά και την ενδοχώρα, αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο του πληθυσμού της χώρας, γεγονός που ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστεί εν μέσω λιτότητας.

«Η Ελλάδα θέλει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, νόμιμη μετανάστευση. Αναζήτηση ευκαιριών εργασίας και προκοπή, με το νόμιμο τρόπο», είπε ο κ. Κικίλιας, κάνοντας αναφορά στο παράδειγμα των Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ, που εργάστηκαν, προόδευσαν και έγιναν σεβαστοί.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας, ώστε «οι γυναίκες και τα παιδιά να μπορούν να περπατούν το βράδυ χωρίς φόβο», αλλά και στη δυνατότητα κάθε γενιάς να ζει καλύτερα από την προηγούμενη. Για την παράνομη μετανάστευση σημείωσε ότι «κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια».

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται εργατικά χέρια σε τουρισμό, κατασκευές και γεωργία, όμως αυτό πρέπει να γίνεται με ισορροπία. «Οι πόλεμοι δεν θα σταματήσουν, ούτε και η κλιματική κρίση», ανέφερε, εξηγώντας πως θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που θα αναζητούν τροφή, στέγη και νερό. «Η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη για τις κοινωνίες και αυτό καθιστά αναγκαίο να ξανασκεφτούμε τα μέτρα και τις αποφάσεις, ώστε να διατηρείται η κοινωνική ισορροπία».

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι όταν η ένταξη δεν γίνεται σωστά, «μετά από μία ή δύο γενιές, τα προβλήματα εμφανίζονται με τον χειρότερο τρόπο», τονίζοντας την ανάγκη για πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

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