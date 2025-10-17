Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια για το τρένο του Πηλίου στις 24, 27 και 28 Οκτωβρίου

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Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου θα πραγματοποιήσουν επιπλέον δρομολόγια την Παρασκευή 24/10, τη Δευτέρα 27/10 και την Τρίτη 28/10, προκειμένου να καλυφθεί η αναμενόμενη αύξηση των εκδρομέων και να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι επιβάτες.

Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00 και θα επιστρέφει από τις Μηλιές στις 15:00 (ως αμαξοστοιχία 3801), με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις.

Τα Σαββατοκύριακα τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά, χωρίς αλλαγές.