Κομισιόν: Δίνει «ελευθέρας» στον Πούτιν να ταξιδέψει στην Ουγγαρία για συνάντηση με τον Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε την Παρασκευή 17/10 ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να ταξιδέψει ελεύθερα στην Ουγγαρία για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εναντίον του. Η ημερομηνία της συνάντησης στη Βουδαπέστη παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.

«Υποστηρίζουμε τον πρόεδρο Τραμπ στις ειρηνευτικές του προσπάθειες», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, επισημαίνοντας ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον Πούτιν αφορούν κυρίως πάγωμα των κεφαλαίων του, χωρίς να υπάρχει απαγόρευση ταξιδιών.

Τον Μάρτιο του 2023, το ΔΠΔ είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν, κατηγορώντας τον για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Παρά το ένταλμα αυτό, οι ευρωπαϊκές αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο για το ταξίδι του στην Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ, προκειμένου να συμμετάσχει στις διμερείς συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα πλαίσιο διεθνούς διπλωματικής προσπάθειας για την προώθηση ειρηνευτικών συνομιλιών, παρά τις έντονες πολιτικές και νομικές εντάσεις που δημιουργεί το ένταλμα του ΔΠΔ.