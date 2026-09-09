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Κεραστάρης (ΟΑΣΑ): Νέα ψηφιακά εργαλεία αναβαθμίζουν αισθητά την εμπειρία στους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών
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12:52 - 09 Σεπ 2026

Κεραστάρης (ΟΑΣΑ): Νέα ψηφιακά εργαλεία αναβαθμίζουν αισθητά την εμπειρία στους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών

Reporter.gr Newsroom
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Στη νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και το «ψηφιακό ταξίδι» που ξεκινά σύντομα και θα βελτιώσει ριζικά τις υπηρεσίες προς τους πολίτες αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Αντώνης Κεραστάρης.  

Μιλώντας σε εκδήλωση του Hellenic Growth Agora, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις αστικές συγκοινωνίες, επισήμανε πως η αξιοπιστία των μέσων μεταφοράς και η εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού κερδίζονται καθημερινά και αυτός είναι ο βασικός στόχος της εταιρείας και της διοίκησής της.

«Είναι θέμα της επόμενης χρονιάς να δούμε στην Αττική μια συγκοινωνία, η οποία πλέον θα είναι πολύ πιο ψηφιακή από ό,τι είναι σήμερα», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι σύντομα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους, ψηφιακά, να σχεδιάζουν, να αγοράζουν και να εκτελούν τις διαδρομές τους, όπως γίνεται σε όλες τις μητροπόλεις του κόσμου. Παράλληλα, ο κ. Κεραστάρης αναφέρθηκε στην εκτεταμένη ανανέωση του στόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με 1.076 καινούργια λεωφορεία και ανακαινισμένους συρμούς.

Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη μετατόπισης του επιβατικού κοινού από τη φυσική επικύρωση των εισιτηρίων - που σήμερα παραμένει στο 65% - στην ηλεκτρονική επικύρωση και δεσμεύτηκε για τις ασφαλείς μετακινήσεις στην πόλη για τους κατοίκους, τους εργαζομένους της και τους επισκέπτες, μέσα από την ευρεία χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Από τη δική του πλευρά, ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Μιχάλης Μαυρόπουλος έδωσε έμφαση στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο του οργανισμού και τις σύγχρονες υπηρεσίες προς τους πολίτες, ενώ ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Ιάκωβος Γιαννακλής τόνισε πως οι υπηρεσίες νέας γενιάς θα κάνουν την τραπεζική λιγότερο ορατή και περισσότερο παρούσα στα σημεία που έχουν σημασία για τους πελάτες.

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