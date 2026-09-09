ΟΑΣΑ: Νέες γραμμές σε Ανατολική και Δυτική Αττική – Τι αλλάζει από 18 Σεπτεμβρίου

Σε σημαντική επέκταση του δικτύου αστικών συγκοινωνιών προχωρά ο ΟΑΣΑ από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με την εφαρμογή τεσσάρων νέων συγκοινωνιακών παρεμβάσεων που αφορούν περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής.

Για πρώτη φορά, ο Δήμος Λαυρεωτικής και ο Δήμος Μεγαρέων εντάσσονται στο δίκτυο του Οργανισμού, ενώ παράλληλα ενισχύεται η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Ραφήνας, της Μάνδρας – Ειδυλλίας και του Θριάσιου Νοσοκομείου. Οι αλλαγές υλοποιούνται μέσω νέων γραμμών και στοχευμένων επεκτάσεων, με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης των συγκεκριμένων περιοχών με τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Βασική επιδίωξη του σχεδιασμού είναι η καλύτερη διασύνδεση των περιαστικών περιοχών με το Μετρό και τον Προαστιακό, αλλά και με κρίσιμες υποδομές, όπως τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου και το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Μέσω των νέων γραμμών και των επεκτάσεων, οι επιβάτες θα μπορούν να συνδυάζουν τις μετακινήσεις τους με λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, Τραμ και Προαστιακό, στο τμήμα Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί, χρησιμοποιώντας το ίδιο εισιτήριο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Με την επέκταση του δικτύου των αστικών συγκοινωνιών και την καλύτερη διασύνδεσή τους με το Μετρό και τον Προαστιακό, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση της σύνδεσης περιοχών της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, – της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Κερατέας, των Μεγάρων, της Νέας Περάμου, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, του Θριάσιου Πεδίου – με το κέντρο της Αθήνας.

Δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές να μετακινούνται καθημερινά πιο εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της συγκοινωνιακής διασύνδεσης δημιουργεί νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για τις τοπικές οικονομίες, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εργασία και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

Συνεχίζουμε με** σταθερό προσανατολισμό να εργαζόμαστε για σύγχρονες, αξιόπιστες, προσβάσιμες και προσιτές αστικές συγκοινωνίες** που φτάνουν σε κάθε γωνιά της Αττικής. Συνδέουμε ανθρώπους και περιοχές, βελτιώνοντας έμπρακτα την ποιότητα ζωής των πολιτών και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και προοπτική για τις επόμενες γενιές».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ Αντώνης Κεραστάρης δήλωσε: «Με τις νέες γραμμές και τις επεκτάσεις, διευρύνουμε το συγκοινωνιακό δίκτυο του ΟΑΣΑ και ενισχύουμε τις συνδέσεις με το Μετρό και τον Προαστιακό. Ο Δήμος Μεγαρέων και ο Δήμος Λαυρεωτικής αποκτούν για πρώτη φορά αστική συγκοινωνία, ενώ αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση της Ραφήνας, της Μάνδρας και του Θριάσιου Νοσοκομείου. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: ένα πιο εκτεταμένο και λειτουργικό δίκτυο, που προσφέρει ευκολότερες και πιο οικονομικές μετακινήσεις για τους πολίτες».

Τι αλλάζει από τις 18 Σεπτεμβρίου

870 «Στ. Μετρό Αγία Μαρίνα – Μέγαρα»

Η νέα γραμμή 870 εντάσσει για πρώτη φορά στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών τον Δήμο Μεγαρέων, καθώς και τις πόλεις των Μεγάρων και της Νέας Περάμου.

Η διαδρομή θα συνδέει απευθείας τις περιοχές αυτές με τη Γραμμή 3 του Μετρό, μέσω του σταθμού «Αγία Μαρίνα», αλλά και με τον σταθμό του Προαστιακού στα Μέγαρα. Επιπλέον, η γραμμή θα καλύπτει την παραλιακή ζώνη κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, συνδέοντας τα Μέγαρα με την Ελευσίνα. Εκεί οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα μετεπιβίβασης σε λεωφορειακές γραμμές με κατεύθυνση προς Πειραιά και Αχαρνές.

320 «Στ. Προαστιακού Κορωπί – Κερατέα – Λαύριο»

Με τη λειτουργία της νέας γραμμής 320, για πρώτη φορά αποκτούν αστική συγκοινωνία ο Δήμος Λαυρεωτικής και οι πόλεις της Κερατέας και του Λαυρίου.

Η γραμμή θα παρέχει απευθείας σύνδεση με τον σταθμό «Κορωπί», από όπου οι επιβάτες θα μπορούν να συνεχίζουν τη μετακίνησή τους μέσω της Γραμμής 3 του Μετρό ή του Προαστιακού. Παράλληλα, η διαδρομή θα εξυπηρετεί το λιμάνι του Λαυρίου, καθώς και τους οικισμούς που βρίσκονται κατά μήκος της Λεωφόρου Λαυρίου.

314 «Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας – Παλλήνη – Ραφήνα»

Η αλλαγή στη γραμμή 314 ενισχύει την εξυπηρέτηση της Ραφήνας, βελτιώνοντας παράλληλα τη σύνδεσή της με τους σταθμούς Μετρό και Προαστιακού «Δουκίσσης Πλακεντίας» και «Παλλήνη».

Η συγκεκριμένη παρέμβαση διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων, ενώ παράλληλα βελτιώνει την πρόσβαση προς το λιμάνι της Ραφήνας, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ακτοπλοϊκούς κόμβους της Αττικής.

868 «Στ. Αγία Μαρίνα – Θριάσιο Νοσοκομείο – Μάνδρα»

Η επέκταση της γραμμής 868 δημιουργεί απευθείας σύνδεση του κέντρου της Μάνδρας με τη Γραμμή 3 του Μετρό, μέσω του σταθμού «Αγία Μαρίνα».

Παράλληλα, αυξάνονται τα δρομολόγια που εξυπηρετούν το Θριάσιο Νοσοκομείο, ενισχύοντας τη σύνδεσή του με το Μετρό και διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών.

Η αύξηση των δρομολογίων της 868 αναβαθμίζει ταυτόχρονα τη συγκοινωνιακή σύνδεση της ευρύτερης περιοχής, καθώς στη συγκεκριμένη γραμμή μετεπιβιβάζονται και κάτοικοι από τα Βίλια και τις Ερυθρές.

Οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό που υλοποιεί ο ΟΑΣΑ με στόχο τη σταδιακή κάλυψη περιοχών που βρίσκονταν εκτός του δικτύου αστικών μεταφορών.

Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας έχουν ήδη δημιουργηθεί ή επεκταθεί λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τους Δήμους Μάνδρας, Μαραθώνα, Ωρωπού, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Σαρωνικού, αλλά και κοινότητες όπως οι Ερυθρές, τα Βίλια, η Νέα Μάκρη, το Γραμματικό, ο Βαρνάβας, το Μαρκόπουλο Ωρωπού, οι Αφίδνες, το Πολυδένδρι, το Καπανδρίτι, το Πόρτο Ράφτη και τα Καλύβια.