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Ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων εφαρμόζει το ΑΠΘ - Το μήνυμα Παπαστεργίου
Πολιτική
11:24 - 10 Ιουλ 2026

Ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων εφαρμόζει το ΑΠΘ - Το μήνυμα Παπαστεργίου

Reporter.gr Newsroom
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Με στόχο την αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και φιλικού προς τους φοιτητές δημόσιου Πανεπιστημίου, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης προχώρησε σε μία ουσιαστική πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), διαθέτοντας 2.730 ταμπλέτες και το απαραίτητο λογισμικό για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εξετάσεων. Σήμερα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου, και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, παρακολούθησαν τις ηλεκτρονικές εξετάσεις με χρήση ταμπλετών στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Το έργο υλοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του ΑΠΘ για τη στήριξη της επόμενης φάσης του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος. Στο σύντομο διάστημα λειτουργίας του, το σύστημα έχει ήδη αξιοποιηθεί από περισσότερους από 8.000 φοιτητές, σε 27 Τμήματα και 165 προπτυχιακά μαθήματα, επιβεβαιώνοντας ότι η ψηφιοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας αποτελεί πλέον μια ώριμη και αξιόπιστη εκπαιδευτική πρακτική.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) που υλοποιήθηκε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, εκσυγχρονίζει την εξεταστική διαδικασία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα φοιτητών και διδασκόντων. Στην πράξη, μειώνει σημαντικά τον χρόνο βαθμολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, περιορίζει τον διοικητικό φόρτο για το διδακτικό προσωπικό, εξοικονομεί χιλιάδες φύλλα χαρτιού και αναλώσιμα για περίπου 5.000 εξεταζόμενα μαθήματα ετησίως που αφορούν περισσότερους από 50.000 φοιτητές, ενώ αξιοποιεί την υφιστάμενη Τράπεζα Θεμάτων του Πανεπιστημίου και δημιουργεί πολύτιμα δεδομένα που συμβάλλουν στη συνεχή αναβάθμιση της διδασκαλίας και της ποιότητας των σπουδών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα tablets υποστηρίζουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξη κειμένου, μαθηματικές πράξεις, σχεδιαγράμματα και κάθε άλλη μορφή εξέτασης που απαιτείται από τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διασφάλιση του αδιάβλητου της εξεταστικής διαδικασίας. Οι συσκευές συνδέονται αποκλειστικά σε ειδικά διαμορφωμένο ασύρματο δίκτυο, μέσω του οποίου πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν μόνο οι φοιτητές που συμμετέχουν στην εξέταση, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα εξωτερικής επικοινωνίας ή αναζήτησης πληροφοριών κατά τη διάρκειά της.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Πριν από περίπου έναν χρόνο, ο Πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης μάς ζήτησε να στηρίξουμε το Πανεπιστήμιο στην επόμενη φάση του ψηφιακού του εκσυγχρονισμού. Ανταποκριθήκαμε άμεσα, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους και προχωρώντας γρήγορα στην υλοποίηση του έργου. Σήμερα βλέπουμε στην πράξη ένα αποτέλεσμα που ήδη αποδίδει. Οι ψηφιακές εξετάσεις σημαίνουν ταχύτερη ανακοίνωση αποτελεσμάτων, περισσότερες δυνατότητες αξιολόγησης, εξοικονόμηση ανθρώπινων, οικονομικών και περιβαλλοντικών πόρων, αλλά κυρίως ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και πιο λειτουργικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Η τεχνολογία έχει πραγματική αξία όταν λύνει πραγματικά προβλήματα και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Και στην περίπτωση του ΑΠΘ, κάνει καλύτερη την εμπειρία των φοιτητών, διευκολύνει το έργο των διδασκόντων και δίνει στο δημόσιο πανεπιστήμιο σύγχρονα εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νικόλαος Παπαϊωάννου, δήλωσε: «Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί πλέον πραγματικότητα και για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί προϊόν της αγαστής συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της θεσμικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας.

Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί τόσο ως μέλος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας αλλά και ως μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι πρωτοπορεί, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Η ψηφιακή μετάβαση πλέον είναι κάτι το ορατό, είναι κάτι που χρησιμοποιείται πλέον από τη φοιτήτρια και τον φοιτητή. Αυτό που υποσχεθήκαμε γίνεται πράξη

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, αναφέρθηκε στον συμβολισμό της ημέρας, καθώς επισφραγίζει έναν χρόνο συστηματικής συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία για την υλοποίηση ενός έργου το οποίο μέχρι πρόσφατα φάνταζε ιδιαίτερα απαιτητικό για ένα πολυθεματικό Πανεπιστήμιο του μεγέθους του Αριστοτελείου.

Όπως τόνισε, ο στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου να εξελιχθεί από ένα Πανεπιστήμιο γνώσης σε ένα Πανεπιστήμιο που προσφέρει ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία γίνεται πλέον πράξη. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εξεύρεση της χρηματοδότησης και την ταχεία υλοποίηση του έργου, τον Υφυπουργό Παιδείας για τη θεσμική υποστήριξη της πρωτοβουλίας, καθώς και τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα στελέχη της διοίκησης και τα μέλη ΔΕΠ που συνέβαλαν στην επιτυχή εφαρμογή του νέου συστήματος.

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