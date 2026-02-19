CrediaBank: Έκτακτη ΓΣ στις 16 Μαρτίου για ΑΜΚ έως €300 εκατ.

Η CrediaBank συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Μαρτίου 2026, με βασικά θέματα τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τη χορήγηση νέας εξουσιοδότησης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 19/02/2026, καλούνται οι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 260 -262, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι, Αττική) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (εφεξής «η Τράπεζα») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 16/03/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο κτίριο διοίκησης της Τράπεζας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 109-111 (ισόγειο), Αθήνα, είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του Άρθρου 125 του Ν.4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο .

2. Ανάκληση των υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Χορήγηση νέας εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με σκοπό: (α) την άντληση νέων κεφαλαίων ποσού έως €300.000.000 και (β) την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώ ματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων , σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

3. Ανακοίνωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

4. Λοιπά Θέματα -Ανακοινώσεις.