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Alter Ego Media: Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών – Στο €1 η κατώτατη &amp; €8 η ανώτατη τιμή
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
15:17 - 29 Απρ 2026

Alter Ego Media: Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών – Στο €1 η κατώτατη & €8 η ανώτατη τιμή

Reporter.gr Newsroom
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Η Alter Ego Media προχωρά σε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, το οποίο θα διαρκέσει 24 μήνες, ενώ η κατώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε το €1,00 ανά μετοχή και η ανώτατη τιμή αγοράς τα €8,00 ανά μετοχή.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ALTER EGO MEDIA») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της από 17.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (η «Απόφαση») και της σχετικής από 28.04.2026 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει την πρόθεσή της για έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα»), από την 30.04.2026. Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω τoυ χρηματιστηρίου Euronext Athens.

Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος, αθροιζόμενος με τις μετοχές που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρεία, δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου – κατά τον χρόνο λήψης της Απόφασης – μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 5.699.600 (56.996.000 Χ 10%) μετοχές. Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, από τον περιορισμό αυτόν (10%), εξαιρούνται τυχόν μετοχές που θα αποκτηθούν με σκοπό τη διανομή τους στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018, η θέσπιση του οποίου εγκρίθηκε με την ίδια Απόφαση.

Σύμφωνα με την Απόφαση, κατώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε το €1,00 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς τα €8,00 ανά μετοχή. Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της Απόφασης, ήτοι μέχρι την 17.06.2027.

Σύμφωνα με την Απόφαση, οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή θα προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία περιλαμβανομένης, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της διάθεσής τους σε Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά Μέλη– εξαιρουμένων των Ανεξαρτήτων Μελών – του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και σε προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018. Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για την Εταιρεία, όπως οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς θα το επιτρέπουν.

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και το άρθρο 4.1. του Κανονισμού του χρηματιστηρίου Euronext Athens, όπως ισχύει.

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