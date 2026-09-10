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ΧΑ: Οι αναταράξεις στη Wall Street αναμένεται να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα του Euronext Athens
Αναλύσεις
10:04 - 10 Σεπ 2026

ΧΑ: Οι αναταράξεις στη Wall Street αναμένεται να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα του Euronext Athens

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,18% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2701,69 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 432,1 εκ. ευρώ.

Η εναλλαγή προσήμου ήταν το χαρακτηριστικό στο ξεκίνημα με τους πωλητές να αναλαμβάνουν στη συνέχεια την υπεροπλία οδηγώντας το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας στις 2675 μονάδες λίγο μετά τις 2.30μμ. Όμως στη συνέχεια οι αγοραστές αντέδρασαν και με οδηγό τις μετοχές των διυλιστηρίων, τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ κυρίως πέτυχαν ως και στις δημοπρασίες να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,120% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν καθώς οι τιμές τους πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,14%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-1,79%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (-1,73%), η ΕΕΕ (-2,23%), η Κύπρου (-1,42%), η ΕΛΧΑ (-1,62%), η Lamda (-1,09%) και το Jumbo (-2,32%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΔΕΗ (+2,75%), η Metlen (+0,93%), η Optima (+2,11%), η Helleniq Energy (+6,29%), η ΜΟΗ (+3,38%), ο ΟΤΕ (+2,13%) και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+2,61%). Απολογιστικά, 40 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 64 εκείνων που υποχώρησαν. Σε εξέλιξη η δημόσια προσφορά της Star Bulk που προβλέπει έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές, με ανώτατη τιμή €25,50 και μέγιστη άντληση €112,2 εκ. Οι Alpha Trust Andromeda και Mermeren ανακοινώνουν τα 6μηνιαία αποτελέσματά τους, ενώ το μεσημέρι η ΕΚΤ αποφασίζει αναπροσαρμογή των παρεμβατικών της επιτοκίων.

Οι αναταράξεις στη Wall Street συνεχίζονται προϊδεάζοντας για ανάλογες συμπεριφορές των δεικτών και στo μέχρι τώρα ιδιαίτερα ανθεκτικό Euronext Athens.

Επιχειρηματικά νέα

Safe Bulkers: Placement για 12 εκατ. μετοχές στα €6,70. Η ναυτιλιακή άντλησε 80,4 εκατ. ευρώ. Ο Πόλυς Χατζηιωάννου έλαβε 1,5 εκατ. μετοχές. Η διαπραγμάτευση των νέων στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 14 Σεπτεμβρίου.

MOH: Τιμή-στόχο €70,8 δίνει για τη μετοχή η Euroxx. Εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου θα υπερβαίνουν το όριο των €2 δισ. Δίνει σύσταση overweight για τον τίτλο. Στα ύψη τα περιθώρια διύλισης.

Autohellas: στα 501 εκ. ο ΚΕ (-0,3%), στα 129,7 εκ. το EBIDTA (+2,6%) αλλά στα €28,5 εκ. (-12,3%) τα καθαρά κέρδη.

Dimand: Προς νέα αναβάθμιση της οδού Σταδίου με ορίζοντα το 2027 δρομολογεί η εταιρεία που αναλαμβάνει την αξιοποίηση των εμπορικών χώρων του πρώην Μεγάρου ΤΣΑΥ, στη Σταδίου 29, απέναντι από το campus της Alpha Bank.

Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Για τη διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία και με ένα σαφές μήνυμα για την επόμενη ημέρα της ενέργειας ολοκληρώθηκε το 10ο Southeast Europe Energy Forum (SEEF2026).

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση πληθωρισμού στο 3,8% σε ετήσια βάση καταγράφουν τα στοιχεία για τον Αύγουστο (στο 3,4% τον Ιούλιο). Καταγράφεται αύξηση 11,5% στις τιμές σε αρνί και κατσίκι, όπως και στα ψάρια. Πτώση 15% σημειώνεται στο ελαιόλαδο. Το φυσικό αέριο έχει πάρει φωτιά με αυξήσεις 40,2%, το πετρέλαιο κίνησης είναι 30,6% ακριβότερο, ενώ η βενζίνη 15,3%. Τα ενοίκια ανατιμήθηκαν κατά 6,2%.

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