ΧΑ: Σε εξέλιξη η διαδικασία συσσώρευσης του ΓΔ στην περιοχή των 2700 μονάδων

Άνοδο κατά 0,04% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2702,54 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 244,2 εκ. ευρώ (με αργία στη Wall Street, Labor Day).

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία με το ΓΔ να οδηγείται σε ανοδική πορεία καταγράφοντας το υψηλό της ημέρας στις 2724 μονάδες περί τις 1μμ. Η αντίδραση των πωλητών ωστόσο καθώς παραμένουν οι μαύροι κύκνοι με τη μορφή των υψηλών αποδόσεων των ομολόγων και των υψηλών ενεργειακών τιμών οδήγησαν σε καθοδική κίνηση του ΓΔ και σε οριακά μόνο κέρδη στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώθηκαν στο 4,029% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται καθοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,51%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+1,40%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+1,11%), η Aegean (+1,91%), η Helleniq Energy (+2,14%), η Lamda (+1,91%) αλλά και η Qualco (+4,46%), η Intelifie (+2,51%), η ΕΛΒΕ (+7,25%) και η SB (+5,46%) από τους λοιπούς τίτλους.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Aktor (-1,15%), η Credia (-1,62%), η Meten (-1,24%), η Optima (-1,34%), ο Τιτάν (-1,83%), η Βιοχάλκο (-1,84%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,62%) και το Jumbo (-1,26%). Απολογιστικά, 52 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 57 εκείνων που υποχώρησαν.

Οι εταιρείες Σαράντης, Briq Properties και Fourlis ανακοινώνουν σήμερα τις εξαμηναίες επιδόσεις τους. Σε εξέλιξη η διαδικασία συσσώρευσης του ΓΔ στην περιοχή των 2700 μονάδων.

Επιχειρηματικά νέα

Morgan Stanley:Βλέπει περαιτέρω περιθώριο ανόδου στις ευρωπαϊκές τράπεζες, αυξάνοντας 9% κατά μέσο όρο τις τιμές-στόχους. Τιμές στόχοι στα 5,50 ευρώ για την Alpha, στα 19,30€ για την Εθνική, στα 12,30€ για την Πειραιώς και στα 5,40€ για τη Eurobank.

Goldman Sachs: Πραγματοποιεί διήμερο συναντήσεων σήμερα (7/9) και αύριο ξένων επενδυτών με τις διοικήσεις των Εθνικής, Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς αλλά και της Τράπεζας Κύπρου με επικεφαλής της αποστολής τον αναλυτή της Benjamin Caven-Roberts.

HelleniQ Energy: Στρατηγική η σημασία του αγωγού πετρελαίου Vardax. Ο αγωγός που ενώνει τη Βόρεια Μακεδονία με τη Θεσσαλονίκη έχει συνολικό μήκος περίπου 213 χιλιόμετρα (τα 70 χλμ. εντός ελληνικού εδάφους). Θα μεταφέρει 2,5 εκατ. τόνους αργό πετρέλαιο και προϊόντων του. Φιλόδοξο σχέδιο για επενδύσεις 3-5 δισ. ευρώ και στα τρία συνολικά διυλιστήρια με ορίζοντα υλοποίησης 5-10 έτη.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα ΣΔΙΤ, συνολικής επένδυσης €560 εκατ. Τα δύο έργα αφορούν την αναβάθμιση του οδικού άξονα ΕΟ2 και τον οδικό άξονα Δράμα –Αμφίπολη. Έχουν περίοδο κατασκευής τριών ετών και περίοδο λειτουργίας 27 ετών.

ΔΑΑ: Η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 4,03 εκατ. τον Αύγουστο, Στο 8μηνο έφτασε τα 23,71 εκατ., αυξημένη κατά 4,4% σε ετήσια βάση.

Ασφαλιστικές: Διψήφια ανάπτυξη 12,1% στην παραγωγή στο εξάμηνο.

ΕΛΣΤΑΤ 7μηνο: Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε €19,1 εκ., - 3,8%. Στα €51,9 δις. οι εισαγωγές, +7,2%, στα €32,8 δις. οι εξαγωγές, +14,9%. Ανάπτυξη 1,9% για την οικονομία το 2ο τρίμηνο σε σχέση με το περσινό. Στο +1,3% η καταναλωτική δαπάνη, στο +6,1% οι ακαθ. επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, στο +2,2% οι εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών και στο +3,7% οι εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών.