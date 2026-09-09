ΧΑ: Στις 2750 μονάδες η κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ

Άνοδο κατά 0,15% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2706,65 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 244,97 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από νωρίς την υπεροπλία με οδηγό τα διυλιστήρια και την ΕΕΕ και οδήγησαν το ΓΔ ανοδικά καταγράφοντας υψηλό ημέρας λίγο μετά τις 1μμ στις 2721 μονάδες. Η αντίδραση των πωλητών οδήγησε σε υποχώρηση του ΓΔ που κατάφερε ωστόσο μέχρι τις δημοπρασίες να διατηρήσει μικρά κέρδη.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,061% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται με νευρικότητα καθώς η τιμή του πετρελαίου brent φλερτάρει με τα 100 δολάρια/βαρέλι και οι αποδόσεις των ομολόγων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,14%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-1,19%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ (-0,66%), η ΔΕΗ (-1,07%), ο Τιτάν (-1,50%), η Metlen (-0,71%), η Aegean (-2,03%) και ο Aktor (-0,97%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Optima (+0,94%), η Helleniq Energy (+2,58%), η Βιοχάλκο (+1,88%), η ΕΕΕ (+2,09%), η ΜΟΗ (+2,93%) και το ΔΑΑ (+1,07%).

Απολογιστικά, 49 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 54 εκείνων που υποχώρησαν. Η συσσώρευση στην περιοχή των 2700 μονάδων είναι σε πλήρη εξέλιξη και διαφαίνονται ήδη οι δυσκολίες για άμεση συνέχιση της ανοδικής κίνησης. Στις 2750 μονάδες επισημαίνεται η κοντινότερη αντίσταση και στις 2670 η κοντινότερη στήριξη που μπορεί να προσεγγίσει ο ΓΔ χωρίς να διαταραχθεί η βραχυπρόθεσμη τάση.

Επιχειρηματικά νέα

Ηelleniq Energy: Τιμή-στόχο €17,8 δίνει η Goldman Sachs στη μετοχή. Ο οίκος ανεβάζει για τέταρτη φορά σε πέντε μήνες την τιμή-στόχο για την εισηγμένη, διατηρώντας σύσταση «Buy». Βλέπει υψηλότερα περιθώρια διύλισης για μεγαλύτερο διάστημα.

Morgan Stanley: Η ανάπτυξη της Ελλάδας με οδηγό τις επενδύσεις έχει ακόμη δρόμο να διανύσει και η μετάβαση από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές στις μετοχές εξακολουθεί να φαίνεται ότι βρίσκεται μόλις περίπου στα μισά της διαδρομής. ΔΕΗ και Metlen, εταιρείες που επωφελούνται από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Aegean: Στα €15,9 κατεβάζει την τιμή-στόχο η Eurobank Equities. Ισχυρές μακροπρόθεσμες προοπτικές, παρά τις πιέσεις από το κόστος καυσίμων και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Οι εκτιμήσεις για το 2026 υποβαθμίζονται, όμως αναμένεται ανάκαμψη το 2027.

Jefferies: Ξεκινά κάλυψη για Optima και CrediaBank. Tιμή-στόχος τα €15,7 για την Optima, μια τράπεζα υψηλής ποιότητας με δυνατότητα σύνθεσης της ανάπτυξης. Tιμή-στόχος €1,30 για την Credia μια ιστορία μετασχηματισμού στον τραπεζικό κλάδο.

Euroxx: αναβαθμίζει τις τιμές στόχους των τραπεζών. Τιμής στόχος στα €22 για την Εθνική, στα €6,3 για την Eurobank, στα €13 για την Πειραιώς και στα €5,8 για την Alpha Bank.

Fourlis, 1ο εξάμηνο: στα €284 εκ. οι πωλήσεις (+7,6%) αλλά ζημιά €1,6 εκ. από €6 εκ. πέρσι για το ΕΒΙΤ. Επιλεγμένες ενέργειες εξορθολογισμού του δικτύου.

Σαράντης, 1ο εξάμηνο: Στα 308,3 εκ. οι πωλήσεις, +1,3% Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη στα €27,7εκ., έναντι €29,2εκ πέρσι.

BRIQ: Στα €6,8 εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη (+25%). Τα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν στα €10,7 εκατ. Στα €3,87 το NAV (discount 17,3%). Διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού € 0,10/ μετχ.

Σωληνουργεία Κορίνθου: αναλαμβάνει την προμήθεια σωλήνων σε έργο του ΔΕΣΦΑ κατασκευάσει και θα προμηθεύσει περισσότερα από 200χλμ. σωλήνων χάλυβα διαμέτρου 30 ιντσών για έργο στη Θράκη.