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Αλλόνησος και Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για 3 μήνες
ΥΔΡΕΥΣΗ
12:49 - 16 Ιουν 2026

Αλλόνησος και Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για 3 μήνες

Γιώργος Αλεξάκης
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες κατόπιν σύμφωνης γνώμης τόσο της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), όσο και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απόφαση, με την οποία η Αλλόνησος και η Τήνος κηρύσσονται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες παρατείνεται το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας και για το Μεγανήσι Λευκάδας, για επιπλέον τρεις μήνες.

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