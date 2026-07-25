Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η επιλογή του καταναλωτή ανάμεσα στα διαφορετικά είδη τιμολογίων συνδέεται πλέον περισσότερο από ποτέ με το δίλημμα «χαμηλότερη τιμή ή σταθερότητα χρέωσης».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα τελευταία στοιχεία από το εργαλείο παρακολούθησης των αγορών λιανικής της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) δείχνουν ότι το 2026 η εικόνα έχει διαφοροποιηθεί αισθητά σε σχέση με το 2025. Τα κυμαινόμενα («κίτρινα») τιμολόγια έχουν καταστεί η οικονομικότερη επιλογή, ενώ τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια, παρότι προσφέρουν προστασία από πιθανές αυξήσεις, διατίθενται πλέον σε υψηλότερα επίπεδα τιμών.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί αλλαγή στρατηγικής από την πλευρά των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το 2025 τα σταθερά τιμολόγια ήταν εκείνα που συνδύαζαν τη μεγαλύτερη ασφάλεια με το χαμηλότερο κόστος.

Οι χρεώσεις του 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, για μια μέση οικιακή κατανάλωση 300 κιλοβατωρών τον μήνα – επίπεδο που αφορά μεγάλο μέρος των νοικοκυριών – η μέση μηνιαία χρέωση κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 διαμορφώθηκε ως εξής:

Τα κυμαινόμενα («κίτρινα») τιμολόγια είχαν τη χαμηλότερη μέση χρέωση, στα 49,99 ευρώ τον μήνα.

Τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια ακολούθησαν με μέση χρέωση 55,86 ευρώ τον μήνα.

Τα ειδικά («πράσινα») τιμολόγια, των οποίων η τιμή ανακοινώνεται από τους παρόχους την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, διαμορφώθηκαν στα 56,06 ευρώ τον μήνα.

Κατά τη διάρκεια του επταμήνου, τα κίτρινα τιμολόγια παρέμειναν η φθηνότερη επιλογή σχεδόν σε όλους τους μήνες, με εξαίρεση τον Μάρτιο, όταν τα πράσινα τιμολόγια παρουσίασαν χαμηλότερη χρέωση.

Η εικόνα του 2025 ήταν διαφορετική

Έναν χρόνο νωρίτερα, η αγορά παρουσίαζε διαφορετική εικόνα. Το 2025 τα σταθερά τιμολόγια ήταν η πιο οικονομική επιλογή για τους καταναλωτές.

Η μέση μηνιαία χρέωση για κατανάλωση 300 kWh είχε διαμορφωθεί:

Στα 46,62 ευρώ για τα μπλε τιμολόγια.

Στα 51,69 ευρώ για τα κίτρινα τιμολόγια.

Στα 55,84 ευρώ για τα πράσινα τιμολόγια.

Έτσι, μέσα σε έναν χρόνο, η σχέση κόστους μεταξύ των κατηγοριών τιμολογίων αντιστράφηκε, με τα κυμαινόμενα να αποκτούν το πλεονέκτημα έναντι των σταθερών.

Πώς μεταβλήθηκαν οι τιμές

Η σύγκριση μεταξύ 2025 και 2026 πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζονται από εποχικούς παράγοντες, όπως η αυξημένη ζήτηση, οι καιρικές συνθήκες και η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν τις ακόλουθες μεταβολές:

Η μέση χρέωση στα κίτρινα τιμολόγια μειώθηκε από 51,69 ευρώ το 2025 σε 49,99 ευρώ το 2026.

Τα πράσινα τιμολόγια παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά, από 55,84 ευρώ πέρυσι σε 56,07 ευρώ φέτος.

Τα μπλε τιμολόγια αυξήθηκαν από 46,62 ευρώ σε 55,86 ευρώ.

Η αύξηση στα σταθερά τιμολόγια αφορά κυρίως τις νέες συμβάσεις, καθώς οι καταναλωτές που είχαν ήδη υπογράψει σταθερά συμβόλαια συνεχίζουν να επωφελούνται από τις τιμές που είχαν «κλειδώσει».

Οι επιλογές των καταναλωτών αλλάζουν

Η μεταβολή των τιμών επηρέασε άμεσα και τις επιλογές των νοικοκυριών.

Το 2025, όταν τα μπλε τιμολόγια αποτελούσαν την πιο συμφέρουσα επιλογή, το ποσοστό των καταναλωτών που τα επέλεξαν αυξήθηκε σημαντικά. Το μερίδιό τους υπερδιπλασιάστηκε, από 13,27% τον Δεκέμβριο του 2024 σε 27,83% τον Δεκέμβριο του 2025.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το πρώτο τετράμηνο του 2026, αλλά με πιο αργό ρυθμό, καθώς οι αυξήσεις στις νέες τιμές των σταθερών συμβολαίων περιόρισαν την ελκυστικότητά τους. Στο τέλος Απριλίου 2026, το 31,53% των οικιακών καταναλωτών είχε επιλέξει σταθερό τιμολόγιο.

Αντίθετα, τα κυμαινόμενα («κίτρινα») τιμολόγια διατηρούν σταθερά το μερίδιό τους περίπου στο 14% από το 2024 και μετά.

Η μεγαλύτερη μετακίνηση καταναλωτών προς τα μπλε τιμολόγια προήλθε από τα ειδικά («πράσινα») τιμολόγια. Το μερίδιο των πράσινων προγραμμάτων μειώθηκε από 72,64% στο τέλος του 2024 σε 57,98% στο τέλος του 2025 και περαιτέρω σε 54,43% τον Απρίλιο του 2026.

Παρά τη σημαντική υποχώρησή τους, τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να παραμένουν η δημοφιλέστερη κατηγορία στην αγορά, παρότι πλέον αποτελούν την ακριβότερη επιλογή μεταξύ των βασικών κατηγοριών.

Η νέα εικόνα της αγοράς δείχνει ότι οι καταναλωτές καλούνται πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε χαμηλότερο κόστος με μεγαλύτερη αβεβαιότητα ή σε υψηλότερη χρέωση με εξασφαλισμένη σταθερότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.