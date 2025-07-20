Family Weekend: 6+1 προτάσεις δημιουργικής διασκέδασης με τα παιδιά

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 19-20 Iουλίου 2025, περνάμε ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια μας, στην πόλη, με θέατρο, μουσική. κινηματογράφο και δημιουργικές δράσεις.

Θέατρο

«Μότσαρτ, Ο Μαγικός Αυλός» σε καλοκαιρινή περιοδεία

Η Κάρμεν Ρουγγέρη και οι συνεργάτες της, στην καλοκαιρινή περιοδεία, θα γνωρίσουν στους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους τους, τον μοναδικό Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, μεταμορφώνοντας την όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» σε ένα Μουσικό Παραμύθι πλημμυρισμένο από τις υπέροχες μελωδίες αυτού του μοναδικού συνθέτη.

Ο βασιλιάς της μέρας και η βασίλισσα της νύχτας, κάποτε αγαπήθηκαν τρελά και αποφάσισαν να ενωθούν. Όμως η αγάπη τους αυτή κράτησε πολύ λίγο. Εκείνη ήταν φτιαγμένη από ψέματα και κακία, εκείνος από αλήθεια και καλοσύνη. Εκείνη ήθελε να εξουσιάζει με το σκοτάδι, εκείνος ήθελε να βασιλεύει με το φως. Πώς να ταιριάξουνε λοιπόν; Χώρισαν, και η μεγάλη αγάπη τους έγινε αμέσως έχθρα. Μετά από 9 μήνες η σκοτεινή βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα όμορφο κοριτσάκι, την Παμίνα, στην οποία ποτέ δεν είπε ποιος είναι ο πατέρας της. Το ‘μαθε ο βασιλιάς της μέρας και σκοτείνιασε. Ήθελε να την πάρει κοντά του. Φοβόταν μήπως ζώντας δίπλα στην μητέρα της έπαιρνε από τον χαρακτήρα της. Έτσι μια μέρα την έκλεψε κρυφά και έβαλε να την φυλάνε σ’ έναν όμορφο πύργο. Θύμωσε τότε η βασίλισσα της νύχτας. Μαύρισε ακόμα περισσότερο τον ουρανό της, έσβησε τ’ αστέρια της. Έπρεπε να βρει κάποιον τρόπο να πάρει πίσω την κόρη της. Άρχισε λοιπόν να αναζητεί ένα παλικάρι. Ένα παλικάρι που θα μπορούσε να την βοηθήσει. Το βρήκε στο πρόσωπο του πρίγκιπα Ταμίνο, αλλά και του Παπαγκένο. *Παίζουν: Δελαγραμμάτικας Άρης, Καμακάρη Μαρία, Κορρές Στέφανος, Κουλουμπή Χριστίνα, Κύρτσος Νίκος, Μαβίδου Μελίνα, Πικιώνη Ινώ, Σκένδρου Αλεξάνδρα, Τσαλίκης Βασίλης



Κυριακή 20/7, 21:00

Εισιτήρια: 14€ γενική είσοδος. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 2 ετών. Προπώληση: ticketservices.gr

Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάρκης, Λεωφ. Μαραθώνος 196, Μαραθώνας

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