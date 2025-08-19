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Νέα εποχή για την Attica Bank: Μετονομάζεται σε CrediaBank – Η αλλαγή στον κωδικό μετοχής στο ΧΑ
Αναλύσεις
17:56 - 19 Αυγ 2025

Νέα εποχή για την Attica Bank: Μετονομάζεται σε CrediaBank – Η αλλαγή στον κωδικό μετοχής στο ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία («Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε την 10η Ιουλίου 2025, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την αλλαγή της επωνυμίας της από «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» σε «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «CrediaBank».

Για τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή, η Τράπεζα θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «CrediaBank S.A.».

Την 12.08.2025, το Υπουργείο Ανάπτυξης με απόφασή του, η οποία καταχωρίσθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενέκρινε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Τράπεζας και την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19 Αυγούστου 2025 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Τράπεζας ορίζεται ότι από την 21.8.2025 η επωνυμία της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «CrediaBank». Ταυτόχρονα θα αλλάξει και ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής της Τράπεζας, ο οποίος από τον υφιστάμενο ATT θα μεταβληθεί στον νέο CREDIA.

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