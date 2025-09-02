«Στο Πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων»: Πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών (DSA) ανακοινώνει τη διοργάνωση ενός καινοτόμου προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ). Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της DSA και από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην αρχαία Ολυμπία.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Στο Πνεύμα των Ολυμπιακών Κύκλων» απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Β’ Λυκείου και στοχεύει στην προώθηση Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αξιών όπως είναι η Αριστεία, η Φιλία, ο Σεβασμός, η Συμπερίληψη, η Διαφορετικότητα, η Συλλογικότητα, το «Ευ Αγωνίζεσθαι», η Αλληλεγγύη και η Διαχείρισης Συναισθημάτων. Παράλληλα ενθαρρύνει τη διαπολιτισμική ανταλλαγή και την κοινωνική ένταξη, δίνοντας έμφαση στην αποδοχή της διαφορετικότητας, τη στήριξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη σημασία της συλλογικότητας ως θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου η θεματολογία των εισηγητών/τριών έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Ο κ. Κακοσαίος Ευάγγελος, πολυμετάλλιος Παραολυμπιονίκης και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΟΜ ΑμεΑ, θα αναπτύξει το θέμα της ένταξης ατόμων με αναπηρία μέσα από τον αθλητισμό.

Η κ. Κατερίνα Σοφιανοπούλου, Ψυχολόγος, MSc Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, με εξειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, και κ. Έλενα Κοντιζά, Ψυχολόγος, MSc Πανεπιστημίου Ουτρέχτης (Ολλανδία), πιστοποιημένη στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, θα παρουσιάσουν το θέμα: «Μπες στη θέση μου: Σπάμε τα στερεότυπα και είμαστε μαζί ενάντια στην έμφυλη βία».

Ο κ. Αυγουστής Σπύρος, εκπρόσωπος από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, θα εισηγηθεί το θέμα της διαχείρισης συναισθημάτων μετά από ήττα.

Η Δρ Πέλα (Πελαγία) Πετράκη-Καββαδία με θέμα “Οι Ολυμπιακές αξίες- ως στάση ζωής και υγείας”.

Στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ το πρόγραμμα θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιτεχνική συμμετοχή των παιδιών με δράσεις όπως η αφή της φλόγας, η απόδοση του Ολυμπιακού ύμνου, χοροί και η αναβίωση αρχαίων Ολυμπιονικών αθλημάτων. Στόχος μας είναι η εμβάθυνση στην Ολυμπιακή παράδοση με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο.

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών αθλητών, το πρόγραμμα ενδυναμώνει τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες των νέων, εμπνέοντάς τους να υιοθετήσουν τον Ολυμπισμό ως τρόπο ζωής, βασισμένο στον σεβασμό προς το συνάνθρωπο, τη συναισθηματική ωριμότητα και την ομαδική συνεργασία.

Το πρόγραμμα «Στο Πνεύμα των Ολυμπιακών Κύκλων» πρόκειται να συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση των Ολυμπιακών Αξιών και στην αναβάθμιση της Ολυμπιακής Παιδείας σε πλήρη εναρμόνιση με την αποστολή και τους σκοπούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Ακριβείς ώρες για τις δράσεις και εισηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος θα ανακοινωθούν σύντομα.