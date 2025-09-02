ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Στο Πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων»: Πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης της Γερμανικής Σχολής Αθηνών
Ειδήσεις
15:22 - 02 Σεπ 2025

«Στο Πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων»: Πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών (DSA) ανακοινώνει τη διοργάνωση ενός καινοτόμου προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ). Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της DSA και από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην αρχαία Ολυμπία.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Στο Πνεύμα των Ολυμπιακών Κύκλων» απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Β’ Λυκείου και στοχεύει στην προώθηση Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αξιών όπως είναι η Αριστεία, η Φιλία, ο Σεβασμός, η Συμπερίληψη, η Διαφορετικότητα, η Συλλογικότητα, το «Ευ Αγωνίζεσθαι», η Αλληλεγγύη και η Διαχείρισης Συναισθημάτων. Παράλληλα ενθαρρύνει τη διαπολιτισμική ανταλλαγή και την κοινωνική ένταξη, δίνοντας έμφαση στην αποδοχή της διαφορετικότητας, τη στήριξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη σημασία της συλλογικότητας ως θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου η θεματολογία των εισηγητών/τριών έχει διαμορφωθεί ως εξής:

  • Ο κ. Κακοσαίος Ευάγγελος, πολυμετάλλιος Παραολυμπιονίκης και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΟΜ ΑμεΑ, θα αναπτύξει το θέμα της ένταξης ατόμων με αναπηρία μέσα από τον αθλητισμό.
  • Η κ. Κατερίνα Σοφιανοπούλου, Ψυχολόγος, MSc Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, με εξειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, και κ. Έλενα Κοντιζά, Ψυχολόγος, MSc Πανεπιστημίου Ουτρέχτης (Ολλανδία), πιστοποιημένη στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, θα παρουσιάσουν το θέμα: «Μπες στη θέση μου: Σπάμε τα στερεότυπα και είμαστε μαζί ενάντια στην έμφυλη βία».
  • Ο κ. Αυγουστής Σπύρος, εκπρόσωπος από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, θα εισηγηθεί το θέμα της διαχείρισης συναισθημάτων μετά από ήττα.
  • Η Δρ Πέλα (Πελαγία) Πετράκη-Καββαδία με θέμα “Οι Ολυμπιακές αξίες- ως στάση ζωής και υγείας”.

Στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ το πρόγραμμα θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιτεχνική συμμετοχή των παιδιών με δράσεις όπως η αφή της φλόγας, η απόδοση του Ολυμπιακού ύμνου, χοροί και η αναβίωση αρχαίων Ολυμπιονικών αθλημάτων. Στόχος μας είναι η εμβάθυνση στην Ολυμπιακή παράδοση με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο.

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών αθλητών, το πρόγραμμα ενδυναμώνει τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες των νέων, εμπνέοντάς τους να υιοθετήσουν τον Ολυμπισμό ως τρόπο ζωής, βασισμένο στον σεβασμό προς το συνάνθρωπο, τη συναισθηματική ωριμότητα και την ομαδική συνεργασία.

Το πρόγραμμα «Στο Πνεύμα των Ολυμπιακών Κύκλων» πρόκειται να συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση των Ολυμπιακών Αξιών και στην αναβάθμιση της Ολυμπιακής Παιδείας σε πλήρη εναρμόνιση με την αποστολή και τους σκοπούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Ακριβείς ώρες για τις δράσεις και εισηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2025 - 15:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
Επιχειρήσεις

Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Το Μουσείο Κοτσανά αναβίωσε τα 701α ΟΛΥΜΠΙΑ στην Αρχαία Ολυμπία
Magazino

Το Μουσείο Κοτσανά αναβίωσε τα 701α ΟΛΥΜΠΙΑ στην Αρχαία Ολυμπία

H δύναμη της ανεκτικότητας στη Γερμανική Σχολή Αθηνών
Ειδήσεις

H δύναμη της ανεκτικότητας στη Γερμανική Σχολή Αθηνών

Τριαντόπουλος: Προχωρά η ανασυγκρότηση της Ηλείας εστιάζοντας στην Αρχαία Ολυμπία
Πολιτική

Τριαντόπουλος: Προχωρά η ανασυγκρότηση της Ηλείας εστιάζοντας στην Αρχαία Ολυμπία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 17:05

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ