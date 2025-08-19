Θετικό πρόσημο στο ΧΑ εν μέσω έντονης μεταβλητότητας – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Το Χρηματιστήριο Αθηνών «άντεξε» στη συνεδρίαση της Τρίτης (19/8), που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα κλείνοντας με κέρδη 0,17%, μετά τις διορθωτικές τάσεις που παρουσίασε τη Δευτέρα (18/8).

Παρά τη θετική αντίδραση, ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να υπερβεί το όριο των 2.100 μονάδων, που αποτελεί «κλειδί» για την επαναπροσέγγιση των υψηλών 15ετίας (Μάρτιος 2010).

Πιο συγκεκριμένα, ο ΓΔ κατέγραψε άνοδο 3,62 μονάδων ή +0,17%, κλείνοντας στις 2.095,94 μονάδες. Η διακύμανση της ημέρας διαμορφώθηκε σε εύρος 15,8 μονάδων, με υψηλό τις 2.105,44 και χαμηλό τις 2.089,61 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο τζίρος ήταν πάλι υψηλός στα 230 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να προσεγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ.

Ο Αύγουστος συνεχίζει να διατηρεί θετικό πρόσημο, με μηνιαία απόδοση του ΓΔ στο +5,08%, ενισχύοντας το ενδεχόμενο να εξελιχθεί στον δέκατο διαδοχικό ανοδικό μήνα για το ελληνικό χρηματιστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή επιδείνωση στο κλίμα τις επόμενεςημέρες. Σε ετήσιο επίπεδο, ο δείκτης καταγράφει ήδη άνοδο άνω του +42,6% για το 2025.

Τέλος, σε επίπεδο μετοχών, εντυπωσιακό άλμα πραγματοποίησε η CrediaBank, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά τα 1,6 ευρώ, επίπεδα που είχε να προσεγγίσει από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η Aktor συνέχισε την ανοδική της πορεία στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ξεπερνώντας τα 7,5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2007.

Καλή η εικόνα και στις τράπεζες με την ΠΕΙΡ στο +1,01% και την ΕΥΡΩΒ στο +0,7%. Σε θετικό έδαφος επανήλθε και η Metlen με +1,2%.

Η αναλυτική εικόνα της αγοράς και οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ