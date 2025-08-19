ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θετικό πρόσημο στο ΧΑ εν μέσω έντονης μεταβλητότητας – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς
17:39 - 19 Αυγ 2025

Θετικό πρόσημο στο ΧΑ εν μέσω έντονης μεταβλητότητας – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Χρηματιστήριο Αθηνών «άντεξε» στη συνεδρίαση της Τρίτης (19/8), που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα κλείνοντας με κέρδη 0,17%, μετά τις διορθωτικές τάσεις που παρουσίασε τη Δευτέρα (18/8).

Παρά τη θετική αντίδραση, ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να υπερβεί το όριο των 2.100 μονάδων, που αποτελεί «κλειδί» για την επαναπροσέγγιση των υψηλών 15ετίας (Μάρτιος 2010).

Πιο συγκεκριμένα, ο ΓΔ κατέγραψε άνοδο 3,62 μονάδων ή +0,17%, κλείνοντας στις 2.095,94 μονάδες. Η διακύμανση της ημέρας διαμορφώθηκε σε εύρος 15,8 μονάδων, με υψηλό τις 2.105,44 και χαμηλό τις 2.089,61 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο τζίρος ήταν πάλι υψηλός στα 230 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να προσεγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ.

Ο Αύγουστος συνεχίζει να διατηρεί θετικό πρόσημο, με μηνιαία απόδοση του ΓΔ στο +5,08%, ενισχύοντας το ενδεχόμενο να εξελιχθεί στον δέκατο διαδοχικό ανοδικό μήνα για το ελληνικό χρηματιστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή επιδείνωση στο κλίμα τις επόμενεςημέρες. Σε ετήσιο επίπεδο, ο δείκτης καταγράφει ήδη άνοδο άνω του +42,6% για το 2025.

Τέλος, σε επίπεδο μετοχών, εντυπωσιακό άλμα πραγματοποίησε η CrediaBank, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά τα 1,6 ευρώ, επίπεδα που είχε να προσεγγίσει από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η Aktor συνέχισε την ανοδική της πορεία στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ξεπερνώντας τα 7,5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2007.

Καλή η εικόνα και στις τράπεζες με την ΠΕΙΡ στο +1,01% και την ΕΥΡΩΒ στο +0,7%. Σε θετικό έδαφος επανήλθε και η Metlen με +1,2%.

Η αναλυτική εικόνα της αγοράς και οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 17:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπουργείο Παιδείας: Διορισμοί 993 ειδικών και βοηθητικών εκπαιδευτικών
Εργασιακά

Υπουργείο Παιδείας: Διορισμοί 993 ειδικών και βοηθητικών εκπαιδευτικών

ΔΕΥΑΠ: Μόνο για οικιακή χρήση το νερό σε Βούντενη και Άνω Συχαινά
Ειδήσεις

ΔΕΥΑΠ: Μόνο για οικιακή χρήση το νερό σε Βούντενη και Άνω Συχαινά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δεύτερη σερί πτώση στο Euronext Athens - Καθυστέρηση στις αποκοπές μερισμάτων των τραπεζών
Σχόλια Αγοράς

Δεύτερη σερί πτώση στο Euronext Athens - Καθυστέρηση στις αποκοπές μερισμάτων των τραπεζών

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα

Crediabank: Από την Παρασκευή (5/6) οι νέες μετοχές στο Euronext Athens
Ανακοινώσεις

Crediabank: Από την Παρασκευή (5/6) οι νέες μετοχές στο Euronext Athens

ΧΑ: Ο ΓΔ δεν κατάφερε την υπέρβαση - Μετατίθεται η «μάχη» των 2400 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Ο ΓΔ δεν κατάφερε την υπέρβαση - Μετατίθεται η «μάχη» των 2400 μονάδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ