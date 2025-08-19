Το ΤΖΟΚΕΡ μοίρασε 28,8 εκατ. ευρώ: Οι δηλώσεις των ιδιοκτητών των καταστημάτων ΟΠΑΠ που ανέδειξαν τους δύο πολυεκατομμυριούχους

Οι δύο μεγάλοι νικητές μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας καταφέρει να βρουν τον αριθμητικό συνδυασμό που «ξεκλείδωσε» το ιστορικό έπαθλο στην πρώτη κατηγορία.
«Με ειδοποίησε ο αδερφός μου. Στην αρχή δεν το πίστεψα με τίποτα, νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα, γιατί ήταν τεράστιο το ποσό. Είναι το γεγονός της περιοχής» τονίζει ο κ. Σταύρος Ορφανός, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο.
Ο κ. Σταύρος Ορφανός, ιδιοκτήτης του καταστήματος ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο, όπου αναδείχθηκε ο δεύτερος υπερτυχερός
Δείτε αναλυτικά όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ΟΠΑΠ:
Όπως λέει η κυρία Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, ιδιοκτήτρια του τυχερού καταστημάτος ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο, ο μεγάλος νικητής που έπαιξε στο κατάστημά της είχε συμπληρώσει δελτίο με μόλις 6 στήλες, γεγονός που σημαίνει ότι κόστισε 6 ευρώ. «Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Είναι διπλή χαρά για εμάς, γιατί είναι το μεγαλύτερο τζακ ποτ του ΤΖΟΚΕΡ στην ιστορία» πρόσθεσε η κ. Μαρκουλάκη.
Η κ. Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, ιδιοκτήτρια του καταστήματος ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο, όπου αναδείχθηκε ο ένας από τους δύο υπερτυχερούς
Δείτε αναλυτικά όσα δήλωσε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος ΟΠΑΠ:
Εκτός από τους 2 μεγάλους νικητές, όμως, η Κυριακάτικη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ ανέδειξε συνολικά 9 επιτυχίες και στη δεύτερη κατηγορία, με την κάθε μία να κερδίζει από 100.000 ευρώ.
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