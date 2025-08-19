ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Πούτιν πρότεινε τη Μόσχα για τη διμερή με τον Ζελένσκι - Αρνητικά απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ειδήσεις
18:02 - 19 Αυγ 2025

Ο Πούτιν πρότεινε τη Μόσχα για τη διμερή με τον Ζελένσκι - Αρνητικά απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να πρότεινε τη Μόσχα ως τόπο διεξαγωγής μιας πιθανής συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η πρόταση διατυπώθηκε, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το AFP, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα (18/8).

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι «ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» ως πιθανή τοποθεσία για μια συνάντησή του με το Ζελένσκι. Η επιλογή της ρωσικής πρωτεύουσας θα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά και θα έθετε σημαντικά διπλωματικά και πολιτικά ερωτήματα σχετικά με την ουδετερότητα του χώρου των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ζελένσκι απάντησε αρνητικά στην πρόταση, δείχνοντας ότι μια τέτοια συνάντηση, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα χρειαστεί προσεκτικό σχεδιασμό και συμφωνία σε ουδέτερο έδαφος.

Δείτε τα δεδομένα για τη συνάντηση μέχρι τώρα και τις επικρατέστερες πόλεις για να τη φιλοξενήσουν.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 18:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα εποχή για την Attica Bank: Μετονομάζεται σε CrediaBank – Η αλλαγή στον κωδικό μετοχής στο ΧΑ
Αναλύσεις

Νέα εποχή για την Attica Bank: Μετονομάζεται σε CrediaBank – Η αλλαγή στον κωδικό μετοχής στο ΧΑ

Attica Group: Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου – Η ατζέντα των θεμάτων
Αναλύσεις

Attica Group: Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου – Η ατζέντα των θεμάτων

Παπάγου: Λεωφορείο της γραμμής 409 «καρφώθηκε» σε σπίτι
Ειδήσεις

Παπάγου: Λεωφορείο της γραμμής 409 «καρφώθηκε» σε σπίτι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος
Ειδήσεις

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Πούτιν προς Βερολίνο: «Πατήστε το κουμπί» για να ξαναρχίσει το ρωσικό αέριο μέσω Nord Stream 2
Ειδήσεις

Πούτιν προς Βερολίνο: «Πατήστε το κουμπί» για να ξαναρχίσει το ρωσικό αέριο μέσω Nord Stream 2

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off
Χρηματιστήρια

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Ανακατατάξεις στο Arctic LNG 2: Η NordLine αποκτά το μερίδιο της TotalEnergies με έγκριση Πούτιν
Ειδήσεις

Ανακατατάξεις στο Arctic LNG 2: Η NordLine αποκτά το μερίδιο της TotalEnergies με έγκριση Πούτιν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ