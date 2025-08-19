Ο Πούτιν πρότεινε τη Μόσχα για τη διμερή με τον Ζελένσκι - Αρνητικά απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να πρότεινε τη Μόσχα ως τόπο διεξαγωγής μιας πιθανής συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η πρόταση διατυπώθηκε, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το AFP, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα (18/8).

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι «ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» ως πιθανή τοποθεσία για μια συνάντησή του με το Ζελένσκι. Η επιλογή της ρωσικής πρωτεύουσας θα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά και θα έθετε σημαντικά διπλωματικά και πολιτικά ερωτήματα σχετικά με την ουδετερότητα του χώρου των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ζελένσκι απάντησε αρνητικά στην πρόταση, δείχνοντας ότι μια τέτοια συνάντηση, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα χρειαστεί προσεκτικό σχεδιασμό και συμφωνία σε ουδέτερο έδαφος.

Δείτε τα δεδομένα για τη συνάντηση μέχρι τώρα και τις επικρατέστερες πόλεις για να τη φιλοξενήσουν.