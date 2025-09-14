Ποιανού ιδέα ήταν η ομπρέλα κοκτέιλ

Είμαστε σίγουροι ότι οι περισσότεροι γνωρίζετε πως η ομπρέλα κοκτέιλ είναι μια μικρή ομπρέλα από χαρτί στην κορυφή μιας οδοντογλυφίδας, που χρησιμοποιείται ως διακόσμηση κυρίως στα διάφορα κοκτέιλ ποτά, αλλά και σε γλυκά ή άλλα τρόφιμα. Υπάρχει η δημοφιλής πεποίθηση, ιδιαίτερα στα νησιά της Καραϊβικής και των Δυτικών Ινδιών, αλλά και στην Αμερική, ότι η χρήση της υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να σκιάζονται τα ποτά από τον δυνατό ήλιο για να μη λιώνει ο πάγος γρήγορα.

Μια ιστορία αναφέρει ότι η ομπρέλα κοκτέιλ εμφανίστηκε στα μπαρ γύρω στο 1932, αποτελώντας «ευγενική» χορηγία του Victor Bergeron, του διάσημου ιδιοκτήτη αλυσίδας μπαρ-εστιατορίων σε πολυνησιακό στιλ αλλά και του μπαρ Trader Vic στο Σαν Φρανσίσκο, αν και κατά δική του ομολογία, είχε πρωτοπαρουσιαστεί από το Don the Beachcomber, ένα μπαρ της εποχής στην Πολυνησία, που τώρα είναι εστιατόριο.

Ένας άλλος ερευνητής μίλησε με τον Peter Seely, εγγονό του Victor J. Bergeron , ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ποτέ, σε ολόκληρη την ιστορία του, το Trader Vic δεν είχε σερβίρει ποτά διακοσμημένα με ομπρέλες κοκτέιλ. Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρεται στην ίδια ιστορία, ο βοηθός του ερευνητή μίλησε με τον Joe, γιο του ιδρυτή του Trader Vic, ο οποίος τον πληροφόρησε ότι στο Trader Vic σερβίρονταν κοκτέιλ ποτά με ομπρέλες μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1940, μέχρις ότου δηλαδή διακόπηκε η εισαγωγή των μικρών ομπρελών, που γινόταν από εργοστάσια της Άπω Ανατολής, από το ξέσπασμα του β’ παγκοσμίου πολέμου.

Ο Joe, επιβεβαίωσε επίσης ότι ο πατέρας του είχε δανειστεί την ιδέα της ομπρέλας -καθώς και μερικά άλλα πράγματα- από το Don the Beachcomber, το γνωστό πλέον εστιατόριο στην Πολυνησία, το οποίο είχε πρωτοπορήσει με τις ομπρέλες στα ποτά κοκτέιλ. Αλλά πριν ακόμα από αυτό η ομπρέλα κοκτέιλ ήταν διαθέσιμη σε κινέζικα εστιατόρια, άποψη η οποία συμπίπτει με εκείνη που έχει ακουστεί αλλού, ότι η ομπρέλα (ή τουλάχιστον η ιδέα της τοποθέτησής της σε ένα ποτό) ήταν μια κινεζο-αμερικανική εφεύρεση.

Φαίνεται πάντως πως όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν πάρει έναν «όρκο αίματος» απορρήτου για τις ομπρέλες κοκτέιλ, αφού δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να πείθει για την πραγματική τους προέλευση… Φαντασθείτε, όμως πόσο άχρωμα θα ήταν τα κοκτέιλ αν τους αφαιρούσε κανείς όλα αυτά τα, κατ’ άλλους πρακτικά αλλά αδιαμφισβήτητα όμορφα, στοιχεία.