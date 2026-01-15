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«Είναι καιρός να αρχίσουμε να πίνουμε», το σχόλιο της Κάγια Κάλας για τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Ειδήσεις
12:52 - 15 Ιαν 2026

«Είναι καιρός να αρχίσουμε να πίνουμε», το σχόλιο της Κάγια Κάλας για τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Να πνίξει τον πόνο της στο ποτό θέλει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Η Κάλας είχε αυτή την εβδομάδα συνάντηση με τους ηγέτες των ευρωοομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ξάφνιασε με τις ατάκες της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico που επικαλείται άτομα που βρίσκονταν στη συνάντηση, η Κάλας τούς είπε ότι, ενώ δεν πίνει πολύ, τώρα ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει, δεδομένων των γεγονότων σε όλο τον κόσμο.

Προφανώς, η Κάλας δυσκολεύεται με τη δράση του Ντόναλντ Τραμπ που ανακατεύει διαρκώς τη γεωπολιτική τράπουλα, από την Ουκρανία, μέχρι τη Βενεζουέλα, το Ιράν και εσχάτως τη Γροιλανδία.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 17:38
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