Εξωστρεφές άνοιγμα του κλάδου τροφίμων και ποτών σε Βραζιλία και Ιαπωνία
12:44 - 20 Φεβ 2026

Δύο επιχειρηματικές αποστολές για τον κλάδο τροφίμων και ποτών, στις αγορές της Βραζιλίας και της Ιαπωνίας, διοργανώνει φέτος τον Απρίλιο το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δικτύωσης της εγχώριας αγοράς με τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.

Η επιχειρηματική αποστολή στη Βραζιλία θα πραγματοποιηθεί 5 - 9 Απριλίου, σε συνεργασία με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας–Λατινικής Αμερικής και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, με επίκεντρο την Anuga Select Brazil 2026 στο Σάο Πάολο. Αντίστοιχα, η επιχειρηματική αποστολή στην Ιαπωνία θα διεξαχθεί 13 - 18 Απριλίου, σε συνεργασία με το Ελληνο-Ασιατικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο και τον ΣΒΕ, με βασικό άξονα την επίσκεψη στην Anuga Select Japan 2026 στο Τόκυο, παράλληλα με τις εκθέσεις ISM Japan και ProWine Tokyo.

Οι εκθέσεις Anuga Select αποτελούν κορυφαία διεθνή σημεία συνάντησης του κλάδου τροφίμων και ποτών, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες από όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις παγκόσμιες τάσεις και καινοτομίες του κλάδου, θα διερευνήσουν ευκαιρίες εισόδου στις αγορές της Βραζιλίας και της Ιαπωνίας και θα συμμετάσχουν σε στοχευμένες Β2Β συναντήσεις με διεθνείς εκθέτες και τοπικές εταιρείες εισαγωγής και διανομής, οργανωμένες με την υποστήριξη των Γραφείων ΟΕΥ και, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό φορέα FIESP, το ΓερμανοΒραζιλιανό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, καθώς και το Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Ιαπωνία.

Η Βραζιλία, ως μία από τις ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες της Νότιας Αμερικής, και η Ιαπωνία, ως εδραιωμένη και στρατηγικής σημασίας αγορά στην Ανατολική Ασία, προσφέρουν σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις Επιχειρηματικές Αποστολές έως τις 27 Φεβρουαρίου, και να ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα και το κόστος συμμετοχής, στέλνοντας e-mail στο y.patsiavos@ahk.com.gr ή καλώντας στο τηλ. 210 64 19 026.

