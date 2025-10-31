Η καλύτερη εμφάνιση στο Halloween: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ντύθηκε Minion!

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Στο NBA είναι... παράδοση να φτάνουν στο γήπεδο μεταμφιεσμένοι για το Halloween. Οι φωτογράφοι περιμένουν τους μεγάλους αστέρες για να δουν τι στολή θα επιλέξουν. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε φέτος τη διαφορά!

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έκανε μία εμφάνιση που κανείς δεν περίμενε, καθώς ντύθηκε Minion.

Βέβαια, με ύψος 2.11 μ. το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο, καθώς τα Minion είναι αυτό που λέει η λέξη. Μικροσκοπικά.

Ας όψονται, όμως, τα παιδιά του Γιάννη που σίγουρα καταχάρησαν την εμφάνιση του μπαμπά.

Τα συγχαρητήρια και από εμάς στον Έλληνα άσο του ΝΒΑ, κυρίως γιατί κατάφερε να βρει στολή Minion στα μέτρα του. Ήταν λίγο κοντή στο πατζάκια, αλλά η «δουλειά» έγινε...