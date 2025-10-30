Trick or Treat… σε 6 Halloween στέκια της Αθήνας

Θεματικά, μαξιμαλιστικά, θεατρικά – αυτά τα μαγαζιά της Αθήνας είναι ένα κι ένα για μια Halloween βραδιά γεμάτη μυστήριο!

Η πιο spooky γιορτή του χρόνου πλησιάζει και μας αρέσει πολύ! Αν είσαι κι εσύ fan του πιο… creepy σκηνικού, της σκοτεινής ατμόσφαιρας και των θεματικών εμπειριών που συνοδεύουν το Halloween, τότε σίγουρα θα εκτιμήσεις έναν καφέ, ένα πεντανόστιμο brunch ή μια χαλαρή έξοδο σε ένα απόκοσμο σκηνικό, εμπνευσμένο από την πιο τρομακτική ημέρα του χρόνου.

Εμείς συγκεντρώσαμε τις αγαπημένες μας επιλογές – ιδανικές για μια φθινοπωρινή έξοδο και για να γιορτάσεις το Halloween όπως του αξίζει!

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