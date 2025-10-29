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Οικονομικοί εφιάλτες στην Ελλάδα: Το 58% διαθέτει εισόδημα μόνο για την κάλυψη βασικών αναγκών
Οικονομία
09:38 - 29 Οκτ 2025

Οικονομικοί εφιάλτες στην Ελλάδα: Το 58% διαθέτει εισόδημα μόνο για την κάλυψη βασικών αναγκών

Reporter.gr Newsroom
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Αν και το Halloween δεν αποτελεί παραδοσιακή ελληνική γιορτή, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος βρίσκοντας τη θέση του στην καθημερινότητα και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Και, μπορεί τα φαντάσματα και τα τέρατα να μην κρατούν πολλούς Έλληνες ξάγρυπνους τα βράδια, όμως τα οικονομικά τους ίσως το κάνουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από έρευνες που πραγματοποίησε η Dynata τους τελευταίους 12 μήνες για λογαριασμό της Revolut, αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά, αποκαλύπτοντας τις πραγματικές ανησυχίες που συνοδεύουν την αποταμίευση, τις δαπάνες και τη διαχείριση των καθημερινών εξόδων.

Ταξιδιωτικοί φόβοι

Αυτό που φοβούνται περισσότερο οι Έλληνες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο εξωτερικό είναι τα απρόβλεπτα έξοδα ή το ενδεχόμενο η ασφάλεια να μην καλύψει κάποιο έκτακτο ιατρικό περιστατικό. Για το 24% των ερωτηθέντων αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος, γεγονός που αποκαλύπτει τη διάχυτη αγωνία για το αν θα είναι οικονομικά προετοιμασμένοι σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

Ο εφιάλτης του προϋπολογισμού

Το 58% των Ελλήνων δηλώνει πως η μεγαλύτερη δυσκολία στην αποταμίευση είναι ότι δεν απομένει διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των βασικών αναγκών.

Όταν η χαρά στοιχίζει ακριβά

Οι γάμοι είναι συνώνυμο της χαράς και της γιορτής, όμως για το 18% των Ελλήνων, το κόστος άφησε μια πικρή γεύση, δείχνοντας ότι ακόμη και οι πιο όμορφες στιγμές μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά το πορτοφόλι.

Ο φόβος του δανεισμού

Ένας στους τέσσερις Έλληνες (27%) παραδέχεται ότι θα κατέφευγε σε δάνειο για σημαντικά γεγονότα της ζωής του, από την κάλυψη εξόδων υγείας για κοντινά πρόσωπα, έως την ανακαίνιση ή αναβάθμιση σπιτιού. Η εξάρτηση από την πίστωση φαίνεται να παραμένει ισχυρή, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλα έξοδα.

Ο τρόμος του εποχιακού shopping

H οικονομική αβεβαιότητα τρομάζει πολλούς Έλληνες την περίοδο των εποχιακών αγορών. Πάνω από τους μισούς (56%) δηλώνουν ότι θα ξοδέψουν λιγότερα την περίοδο της Black Friday και των Χριστουγέννων, λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής. Παράλληλα, το 20% είτε ανησυχεί για διαδικτυακές απάτες είτε προτιμά να ψωνίζει στα φυσικά καταστήματα για να αποφύγει τον κίνδυνο απάτης, γιατί, όσο και αν η Black Friday υπόσχεται μεγάλες προσφορές, για πολλούς φέρνει και μεγάλες…συμφορές.

Μεγάλα όνειρα στο…περίμενε

Πολλοί Έλληνες βάζουν στον πάγο τα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους, προτιμώντας να απολαμβάνουν μικρότερες, πιο άμεσες χαρές. Το 26% δηλώνει ότι, σε αβέβαιους καιρούς, η βραχυπρόθεσμη ευτυχία μοιάζει πιο σημαντική από τα μεγάλα σχέδια, ενώ το 18% παραδέχεται ότι δεν πιστεύει πως θα καταφέρει ποτέ να αποταμιεύει συστηματικά για μεγάλους στόχους, προτιμώντας έτσι, να χαίρεται τις μικρές στιγμές. Από την αγορά σπιτιού μέχρι άλλα σημαντικά ορόσημα, οι επιλογές αυτές δείχνουν πως η οικονομική αβεβαιότητα συνεχίζει να «στοιχειώνει» τα όνειρα για το μέλλον.

Ο εφιάλτης των έκτακτων αναγκών

Σχεδόν οι μισοί (49%) δηλώνουν ότι αποταμιεύουν κυρίως για περιπτώσεις ανάγκης, δείχνοντας ότι τα απρόοπτα έξοδα παραμένουν ο μεγαλύτερος «οικονομικός μπαμπούλας». Παρ’ όλα αυτά, το 7% των Ελλήνων δεν αποταμιεύει καθόλου, μένοντας εντελώς εκτεθειμένο όταν έρθει η επόμενη οικονομική αναποδιά.

«Στη Revolut πιστεύουμε ότι η διαχείριση των χρημάτων δεν πρέπει να τρομάζει», δήλωσε ο Ignacio Zunzunegui, Επικεφαλής Ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη. «Τα προϊόντα μας, από τα έξυπνα εργαλεία προϋπολογισμού και τις αναλύσεις δαπανών μέχρι τα Pockets για οργάνωση εξόδων και τα Ευέλικτα Κεφάλαια, έχουν σχεδιαστεί ώστε οι άνθρωποι να αισθάνονται κάθε μέρα ότι έχουν τον έλεγχο των οικονομικών τους.

Οι Έλληνες πελάτες ήδη δείχνουν εμπιστοσύνη σε αυτά τα εργαλεία. Για παράδειγμα, όσοι επενδύουν σε Ευέλικτα Κεφάλαια ως εναλλακτικό τρόπο αποταμίευσης έχουν κατά μέσο όρο υπόλοιπο πάνω από 5.500€ ανά άτομο. Η Revolut δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να διαχειρίζονται και να αυξάνουν τα χρήματά τους εύκολα, με εύχρηστα εργαλεία που δημιουργούν έξυπνες οικονομικές συνήθειες.»

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 10:05
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