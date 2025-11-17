«Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία», ξανά
Magazino
08:06 - 17 Νοε 2025

«Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία», ξανά

Reporter.gr Newsroom
Η επέτειος του Πολυτεχνείου επαναφέρει για ακόμη μία χρονιά το σύνθημα "Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία", που 52 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρο και συγκινεί μικρούς και μεγάλους. Αντί να ξεθωριάζει, αγγίζει ακόμα τις νέες γενιές και τις εμπνέει.

Για το λόγο αυτό, φέτος, στο Reporter επιλέξαμε, αντί κάποιου άλλου επετειακού αφιερώματος, να αναδημοσιεύσουμε για να τιμήσουμε τη 17η Νοεμβρίου και να υπογραμμίσουμε το μήνυμά της, μία ιστορία που διαβάσαμε στα social media.

«Τι σημασία έχει στις ημέρες μας το δίδαγμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου; Το σύνθημα "Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία " πόσο σημαντικό είναι να ακούγεται; Είναι άραγε επίκαιρο;

Εχθές νωρίς το απόγευμα γυρίζοντας από την δουλειά μου, συνάντησα στο προαύλιο του Καλλιμάρμαρου ένα τσούρμο από παιδιά δημοτικού, τα οποία - συνοδεία των καθηγητών τους - έκαναν επίσκεψη στον χώρο. Ξαφνικά όλα μαζί άρχισαν να φωνάζουν με φωνή ζωηρή και βροντερή το σύνθημα "Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία".

Κοντοστάθηκα και χαμογέλασα. Ένιωσα μία γλυκιά ελπίδα να με κατακλύζει. Παρατηρώντας λοιπόν τα μικρά παιδιά να φωνάζουν με τέτοια θέρμη αυτό το "ξεχασμένο" σύνθημα, άρχισα να αναρωτιέμαι αν γνωρίζουν σε τι αναφέρονται ή απλά - ίσως λόγω των ημερών- κάπου το πήρε το αυτί τους και το αναπαράγουν με "γηπεδική - χαβαλεδιάρικη " διάθεση.

Όση ώρα παρατηρούσα το τσούρμο των παιδιών, ξεχωρίζω στους καθηγητές που τα συνόδευαν μία καλή μου φίλη. Παίρνω θάρρος και πλησιάζω και αφού χαιρετώ, αρχίζω να εκφράζω την απορία μου στην "καθ' ύλην" αρμόδια. Όση ώρα συνομιλούσα με την φίλη - δασκάλα, μικρή ομάδα παιδιών μας πλησιάζει. Καμιά δεκαριά ζευγάρια σπινθηροβόλα μάτια με παρατηρούν διερευνητικά. Ποιος είναι ο τύπος που μιλάει με την δασκάλα μας; Η δασκάλα τότε τους μεταφέρει το ερώτημα - προβληματισμό μου.
- "Παιδάκια, τι είναι αυτό το σύνθημα που φωνάζετε; Ξέρετε τι σημαίνει; Ξέρετε ποιοι το φώναζαν και πότε;"
- "Είναι το σύνθημα που φώναζαν οι φοιτητές, μέσα από το Πολυτεχνείο", πετάγεται ένας μπόμπιρας.
- "Είναι το σύνθημα που φώναζαν τα παιδιά που έριξαν την χούντα το '73", απαντά μία κοπελίτσα.
- "Είναι το σύνθημα που επανέφερε την δημοκρατία", λέει με σοβαρό ύφος ένας τρίτος μικρούλης.
Η φίλη με κοιτά και παρατηρεί την συγκίνηση που με έχει καταβάλει.
- "Είδες Πέτρο; Το σύνθημα αυτό ζει ακόμη. Και όσο είναι επίκαιρο θα το φωνάζουν ακόμη και μικρά παιδια".

"Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερια" λοιπόν.

-Ψωμί: Εργασία με απολαβές και συνθήκες τέτοιες που εξασφαλίζουν ασφάλεια και υψηλό επίπεδο διαβίωσης.
-Παιδεία: Δημόσιο και Δωρεάν υψηλού επιπέδου σύστημα παιδείας για όλο τον λαό.
-Ελευθερία: Ειρήνη, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, ισονομία χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις.

Ίσως λοιπόν αυτό το σύνθημα να μην είναι και τόσο "αρχαίο ". Ας αναρωτηθούμε όλοι μας κατά πόσο απολαμβάνουμε αυτές τις θεμελιώδεις αξίες και πόσο σημαντικό είναι να τις διεκδικούμε στο ακέραιο, προκειμένου να κατακτήσουμε το απόλυτο πολιτειακό αγαθό τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό για το οποιο πάλεψαν ρισκάροντας τις ζωές τους οι φοιτητές το 1973. Την Δημοκρατία».

