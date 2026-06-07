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Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα
Ειδήσεις
13:59 - 07 Ιουν 2026

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αλβανία η προγραμματισμένη ανάπτυξη ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ, το οποίο συνδέεται με την επενδυτική εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το έργο προβλέπεται να αναπτυχθεί σε νησίδα ανοιχτά των αλβανικών ακτών και σε παραθαλάσσια περιοχή κοντά στο προστατευόμενο οικοσύστημα Βιόσα–Νάρτα.

Το Σάββατο, εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν στη Σβέρνιτσα εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο σχέδιο, σχηματίζοντας με drone το μήνυμα «SAVE NARTA» («Σώστε τη Νάρτα»), ενώ άλλοι συμμετείχαν σε πορεία κρατώντας αλβανικές σημαίες και πανό διαμαρτυρίας. Οι κινητοποιήσεις επικεντρώνονται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η επένδυση σε έναν από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της χώρας.

Σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, η περιοχή Βιόσα–Νάρτα αποτελεί κρίσιμο βιότοπο για φλαμίνγκο, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες, ενώ καταγράφεται ως σημείο ωοτοκίας και διέλευσης χιλιάδων πτηνών κάθε χρόνο. Η οργάνωση PPNEA Bird Life Albania αναφέρει ότι έως και 7.000 φλαμίνγκο διέρχονται ετησίως από την περιοχή, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε εκτεταμένη τουριστική ανάπτυξη ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά το οικοσύστημα.

Ακτιβιστές προειδοποιούν ότι η υλοποίηση του έργου θα μπορούσε να επηρεάσει εκατοντάδες εκτάρια παρθένων παραλιών, ενώ η ακτιβίστρια Μπεσιάνα Γκούρι δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αν αυτό το έργο προχωρήσει, δεν θα ξαναδούμε την περιοχή όπως είναι σήμερα». Στη διάρκεια των διαδηλώσεων ακούστηκαν συνθήματα όπως «Είμαστε πιο δυνατοί από τις μπουλντόζες σας» και «Κάτω η δικτατορία».

Από την πλευρά τους, οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι το έργο θα αναπτυχθεί με υπεύθυνο τρόπο, χωρίς ωστόσο τόσο η Affinity Partners όσο και ο Τζάρεντ Κούσνερ να έχουν προβεί σε δημόσιο σχόλιο για τις αντιδράσεις.

Την ίδια ώρα, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίστηκε το επενδυτικό σχέδιο σε δηλώσεις του στο Politico, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Σε δηλώσεις του στο Politico, χαρακτήρισε τις αντιδράσεις «πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία» από επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν συνδέονται αποκλειστικά με περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Ο Ράμα δήλωσε επίσης ότι «αν δεν επρόκειτο για τον Κούσνερ, δεν θα τους ένοιαζε καθόλου τι συμβαίνει στην Αλβανία», τονίζοντας ότι η πολιτική προσέλκυσης ξένων επενδύσεων αποτελεί βασικό άξονα ανάπτυξης της χώρας. Παράλληλα, απέρριψε τις εκτιμήσεις περί σοβαρών κινδύνων για την άγρια πανίδα, κάνοντας λόγο για υπερβολές στη δημόσια συζήτηση και υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις εξετάζονται με προσοχή.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος που ενδέχεται να περιλαμβάνει έως και 10.000 δωμάτια ξενοδοχείων και βίλες, σε μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα είχε καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το θέμα δεν τέθηκε από Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο ΕΕ–Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες δεν θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, η οποία στοχεύει στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

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