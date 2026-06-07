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Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης
Ειδήσεις
16:20 - 07 Ιουν 2026

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

Reporter.gr Newsroom
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Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιτόπια ενημέρωση και αυτοψίες στις περιοχές του Προκοπίου και της Δαφνούσας, μετά τη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε την Κυριακή στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης και την εικόνα που διαμορφώνεται από τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, έχουν καταγραφεί περιορισμένες υλικές ζημιές, μεταξύ των οποίων η κατάρρευση τοίχου σε κατοικία, καθώς και ρωγμές σε ορισμένα σπίτια. Παράλληλα, έχουν σημειωθεί μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές καταστροφές.

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στην περιοχή καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίες έγιναν αισθητές σε μεγάλο τμήμα της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές για την καταγραφή των επιπτώσεων και την αξιολόγηση τυχόν αναγκών που θα προκύψουν.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και είναι έτοιμο να προχωρήσει άμεσα σε κάθε απαραίτητη παρέμβαση εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, τη Δευτέρα αναμένεται να μεταβούν στη Βόρεια Εύβοια δύο τριμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, υπό τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Γιάννη Παυλή, με στόχο τη διενέργεια αναλυτικών αυτοψιών και την πλήρη αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα.

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