Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

Σαφές μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες οικοπέδων έστειλε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «10’ με τόνο», επισημαίνοντας ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων λήγει στις 15 Ιουνίου και ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα εφαρμοστούν κανονικά.

Όπως ανέφερε, οι δήμοι έχουν την αρμοδιότητα για τη βεβαίωση των προστίμων, τα οποία υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα κάθε ακινήτου. Στη συνέχεια, τα πρόστιμα αποστέλλονται στους παραβάτες και διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ για την είσπραξή τους, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι οι δήμοι μπορούν, όπου απαιτείται, να προχωρούν ακόμη και σε αυτεπάγγελτες παρεμβάσεις σε επικίνδυνους χώρους, σημειώνοντας ότι η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το υπουργείο είναι ιδιαίτερα στενή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 97% των δήμων συμμετείχε ενεργά στην περσινή διαδικασία, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει σχεδόν καθολική ανταπόκριση.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας, ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 15η Ιουνίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένης παράτασης μόνο μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας. Τόνισε, πάντως, ότι οι πολίτες έχουν ενημερωθεί εγκαίρως και οφείλουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους.

Ο κ. Κατσαφάδος χαρακτήρισε τον καθαρισμό των οικοπέδων βασικό προληπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι σε περιοχές όπου έχει εφαρμοστεί συστηματικά, η εξάπλωση των φωτιών ήταν σαφώς περιορισμένη. Όπως ανέφερε, το μέτρο ξεκίνησε πιλοτικά πριν από δύο χρόνια και πλέον έχει θεσμοθετηθεί σε μόνιμη βάση.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι από φέτος η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί ελέγχους και αυτοψίες για τη διασταύρωση των δηλώσεων καθαρισμού που έχουν υποβληθεί στην ειδική πλατφόρμα, με στόχο τον εντοπισμό ψευδών δηλώσεων ή ακαθάριστων οικοπέδων και την άμεση συμμόρφωση των ιδιοκτητών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, πέρυσι υποβλήθηκαν περισσότερες από 150.000 δηλώσεις καθαρισμού, ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της συμμόρφωσης.

Ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, σημείωσε ότι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θα υπηρετούν πάνω από 18.500 στελέχη, αριθμός που χαρακτήρισε ρεκόρ, ενώ οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και πυροσβέστες ξεπερνούν τις 10.000.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και τα μηνύματα του 112, τονίζοντας ότι βασικός στόχος παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

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